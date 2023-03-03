Заморозка кадастровой стоимости для налогов в 2023 году

ФНС даны[1] разъяснения о порядке применения в 2023 году кадастровой стоимости объектов недвижимости в качестве налоговой базы

Налоговая база по земельном налогу определяется[2] в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом.

В свою очередь, абзацем восьмым пункта 1 статьи 391 Кодекса установлены иные правила определения налоговой базы: налоговая база в отношении земельного участка за налоговый период 2023 года определяется как его кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января 2022 года с учетом особенностей, предусмотренных статьей 391 Кодекса, в случае, если кадастровая стоимость такого земельного участка, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января 2023 года, превышает кадастровую стоимость такого земельного участка, внесенную в ЕГРН и подлежащую применению с 1 января 2022 года, за исключением случаев, если кадастровая стоимость соответствующего земельного участка увеличилась вследствие изменения его характеристик.

Аналогичное правило действует и для объектов недвижимости, облагаемой налогом на имущество по кадастровой стоимости.

Таким образом, за налоговый период 2023 года для исчисления налога и авансовых платежей по налогу налогоплательщики-организации самостоятельно, т.е. без дополнительного обращения в налоговый орган, применяют правила определения налоговой базы, предусмотренные абзацем восьмым пункта 1 статьи 391 Кодекса, сопоставляя сведения о кадастровой стоимости земельного участка, внесенной в ЕГРН и подлежащей применению с 1 января 2022 года, со сведениями о кадастровой стоимости такого земельного участка, внесенной в ЕГРН и подлежащей применению с 1 января 2023 года, в т.ч. внесенной на основании принятого в 2022 году акта уполномоченного органа субъекта Российской Федерации об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

При этом необходимо понимать, что за налоговый период 2023 года положения абзаца восьмого пункта 1 статьи 391 Кодекса не применяются, а налоговая база по налогу определяется в соответствии с иными положениями статьи 391 Кодекса, в частности, в следующих случаях:

в отношении земельного участка отсутствует кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января 2022 года (в т.ч. для земельного участка, образованного и поставленного на государственный кадастровый учет после 1 января 2022 года);

кадастровая стоимость земельного участка, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января 2023 года, не превышает кадастровую стоимость такого земельного участка, внесенную в ЕГРН и подлежащую применению с 1 января 2022 года;

внесенная в ЕГРН кадастровая стоимость земельного участка увеличилась вследствие изменения его характеристик (площади, вида разрешенного использования и т.п.), в т.ч. в течение 2022 года.

Резюме: Установленные статьей 391 Кодекса правила определения налоговой базы применяются налоговыми органами при формировании за налоговый период 2023 года сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах земельного налога, направляемых налогоплательщикам-организациям[3], а также налоговых уведомлений для уплаты налога, направляемых налогоплательщикам – физическим лицам в 2024 году[4].

Значения кадастровой стоимости земельных участков и даты начала ее применения в качестве налоговой базы по земельному налогу определяются налоговыми органами с учетом правил, предусмотренных статьей 391 Кодекса, на основе сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество[5].

Необходимо отметить, что с 01.01.2023 в части налога на имущество организаций п. 2 ст. 375 НК также дополнен следующим положением: налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимости за налоговый период 2023 года определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 01.01.2022 с учетом особенностей, предусмотренных ст. 378.2 НК, если кадастровая стоимость таких объектов, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 01.01.2023, превышает кадастровую стоимость таких объектов, внесенную в ЕГРН и подлежащую применению с 01.01.2022, за исключением ситуаций, когда кадастровая стоимость соответствующих объектов недвижимого имущества увеличилась вследствие изменения их характеристик[6] или на 01.01.2022 отсутствует кадастровая стоимость.

Подытоживая: Налог на имущество (с объектов, облагаемых по кадастровой стоимости) и земельный налог за 2023 г. можно заплатить по кадастровой стоимости, внесенной в ЕГРН и применяемой с 1 января 2022 г., если она меньше кадастровой стоимости, применяемой с 1 января 2023 г.

Авансовые платежи по налогам исчисляем с кадастровой стоимости на 1 января 2022 года

К налоговикам за разрешением исчислить так налоги не обращаемся, действуем самостоятельно

Правило не распространяется на ситуации, когда кадастровая стоимость объекта увеличилась из-за изменения его характеристик.

Источники:

[1] Письмо ФНС от 06.02.2023 N БС-4-21/1327@ «О рекомендациях по применению правил определения налоговой базы по земельному налогу, предусмотренных абзацем восьмым пункта 1 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации».

[2] Абзац первый пункт 1 статьи 391 НК.

[3] пункт 5 статьи 397 Кодекса.

[4] пункты 1, 3 статьи 396, пункт 4 статьи 397 Кодекса.

[5] Пункт 4, 11, 13 статьи 85 НК, приказ Росреестра № П/0131, ФНС № ММВ-7-6/187@ от 03.04.2018 «Об утверждении Порядка обмена сведениями в электронной форме о недвижимом имуществе, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним и о владельцах недвижимого имущества».

[6] Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ.

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