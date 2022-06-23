Правда ли, что соглашение о совмещении должностей можно заключить с работником только на время, но нельзя - на неопределенный срок?

Ст. 60.2 ТК РФ, регулирующая совмещение должностей, "промолчала" о том, на какой срок можно устанавливать совмещение. Какие есть мнения на этот счет и какого курса придерживаться?

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Совмещение должностей регулируется ст. 60.2 и ст. 151 Трудового кодекса РФ. О сроке сказано в ст. 60.2 весьма скупо: «срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу… устанавливаются работодателем…»

А на какой именно срок можно поручить дополнительную работу в виде совмещения должностей, не расшифровано.

В связи с этим среди кадровых специалистов встречаются разные мнения. Одни полагают, что само упоминание срока в ст. 60.2 Кодекса, ее формулировки предполагают только временный характер совмещения должностей. Другие же настаивают, что закон и неопределенный срок считает сроком соглашения с работником (см. ст. 58 ТК РФ):

«Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок…»

Отсюда делают вывод, что и иные соглашения допустимо заключать на неопределенный срок.

Мы изучили публикации на портале Роструда и обнаружили, что многие консультанты ведомства придерживаются такого же мнения – о допустимости установления совмещения должностей на неопределенный срок. Приведем несколько цитат в подтверждение.

► «Законодательство не запрещает устанавливать совмещение на неопределенный срок» (Информационный портал Роструда «Онлайнинспекция.рф», вопрос № 97178 от 25.04.2018).

► «… можно указать, что дополнительная работа поручается работнику на неопределенный срок» (Информационный портал Роструда «Онлайнинспекция.рф», вопрос № 157510 от 23.11.2021).

В судебной практике мы также встречали немало дел, в которых фигурируют соглашения о совмещении должностей, заключенные на неопределенный срок. И это обстоятельство не вызывает претензий судей.

По нашему мнению, заключение с работником соглашения о совмещении должностей на неопределенный срок допустимо.

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