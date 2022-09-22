Что такое налоговая тайна

Любая компания заинтересована в том, чтобы налоговые инспекторы не разглашали информацию, полученную ими в ходе проверок. При этом никто не откажется узнать, что контролеры узнали о деятельности конкурентов. Как же обстоит дело с сохранностью налоговой тайны?

Признаки налоговой тайны

Налоговая тайна представляет собой всю информацию, которая получена инспекторами (см. ст. 102 НК РФ). Это, например, сведения о деловых партнерах, об условиях сделок, заключенных с ними, информация об остатках средств на счетах компании.

Налоговая тайна относится к числу других массивов конфиденциальной информации, не подлежащих разглашению. Но инспекторы обязаны предоставлять сведения о налогоплательщиках по запросу судей и правоохранительных органов (см. приказ МНС от 03.03.2003 № БГ-3-28/96).

А для того, чтобы те или иные сведения получили статус налоговой тайны, должны быть соблюдены следующие условия:

это именно (и только) информация о налогоплательщике, а не об иных лицах;

информация получена во время работы налоговиков, если сведения стали доступны из иного источника, они налоговой тайной не являются;

режим налоговой тайны не препятствует исполнению инспекторами служебных обязанностей;

организован специальный режим хранения информации и доступа к ней;

порядок доступа к информации определен приказами ФНС, ФТС и МВД.

Для того, чтобы снять режим налоговой тайны с тех или иных сведений, налогоплательщику придется заполнить специальную форму, где будет дано согласие на обнародование такой информации. При этом следует указать налоговый период, к которому относятся раскрываемые сведения (см. приказ ФНС от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@).

Тайной не является

Какие сведения не могут быть отнесены к налоговой тайне, какая информация является общедоступной? Это, например, ИНН налогоплательщика, сведения о налоговых правонарушениях и сопутствующая им информация (размер задолженности перед бюджетом, суммы штрафов и пеней). Кроме того, невозможно засекретить сведения о применении спецрежима либо об участии компании в консолидированной группе налогоплательщиков (КГН).

Также в массив общедоступной информации включены сведения о среднесписочной численности сотрудников компании, о сумме уплаченных ею налогов, о доходах и расходах на основании бухгалтерской отчетности, об обеспечительных мерах, которые приняты в отношении компании. Разумеется, общедоступной является информация о постановке на учет физических лиц.

Все эти данные любой желающий может получить при помощи такого сервиса, как «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС nalog.ru, а также при помощи частного сервиса «Главбух Контрагенты» по адресу glavbukh.1cont.ru. Этот сервис отличается высокой информативностью, поскольку собирает сведения из более чем 20-и интернет-ресурсов. Данная система также выявляет налоговые риски по методикам, разработанным ФНС. Здесь же можно получить заключение эксперта с ЭЦП по поводу рисков работы с тем или иным контрагентом.

Информация из налоговой

По запросу в инспекцию можно получить такие сведения о контрагенте, как его ИНН, ОГРН, КПП, дата постановки на учет. С согласия инспекторов можно узнать о наличии долгов вашего контрагента перед бюджетом, сдает ли он отчетность в инспекцию, был ли он уличен в том, что регистрировал свой бизнес по поддельным документам.

Как получить информацию

Если компания сняла режим налоговой тайны с того или иного массива информации, все желающие могут получить к нему доступ. Для этого им потребуется заполнить форму по КНД 1110070. Здесь нужно будет проставить коды по тем сведениям, которые желает получить заявитель. Способ подачи заявления в ИФНС определяется п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63 ФЗ.

Иногда возникают ситуации, когда можно получить ту или иную закрытую информацию в ИФНС по особому запросу. Это возможно сделать на основании п. 2 ст. 102 НК РФ. Например, у вас имеется исполнительный лист по взысканию долга (см. п. 8. 9 ст. 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229 ФЗ «Об исполнительном производстве»). Тогда вы имеете право запросить в ИФНС данные об состоянии банковских счетов должника. Еще пример: ответственный участник КГН может запросить информацию об иных участниках данной группы, даже когда такие сведения отнесены к категории налоговой тайны.

О сроках

Предельный срок выдачи информации налоговиками составляет 30 дней (см. п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ, п. 6 ст. 18 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ).

А в том случае, когда речь заходит о запросах по особым, определяемым нормативно основаниям, предельный срок устанавливается соответствующим законом. Например, для запроса информации о должнике он составляет семь дней (см. письмо ФНС от 10.04.2014 № СА-4-14/6708@).

Евгений Сивков