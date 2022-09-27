Как стать лучшим из лучших в профессии бухгалтера

Кое-кто вспомнит, конечно, птицу-секретаря, которая разгуливает по Африке и змей употребляет. Так это — в Африке. А перед кабинетом босса — секретарша. Употребляет сплетни, шоколад и сигареты с ментолом.

Так же обстоит дело и с бухгалтерами. Эта профессия почему-то почти на 100% оккупирована женщинами. И никакие песни на тему «бухгалтер, милый мой бухгалтер» положения исправить пока не могут. Бухгалтерии под завязку забиты Маргаритами Ивановнами и Алевтинами Петровнами. Иван Семёнович встречается в цифровых джунглях крайне редко.

Зря. Сидеть на финансовых потоках, обеспечивать жизнедеятельность хозяйствующих субъектов — это по-настоящему круто. Вполне себе мужское занятие. А родственная профессия — аудитор — уж точно заслуживает более пристального внимания сильного пола. Ты проверяешь, ты рекомендуешь, ты консультируешь — престиж и достаток тебе гарантированы. Конечно, если ты не рядовой бухгалтер, не так-себе-средненький аудитор. Удел настоящих мужчин — стать супер-бухгалтером, а то и вовсе попасть в плотно сомкнутые ряды мега-аудиторов. Как этого добиться?

Вам помогут 10 советов от Евгения Сивкова. Кто такой Евгений Сивков, почему он с такой щедростью раздаёт столь ценные советы? Как, вы ещё с ним не знакомы? Немедленно ликвидируем серьёзный пробел в ваших знаниях. Смеюсь, конечно.

Давайте знакомиться - это я )))

Вот она, заветная десятка

Совет № 1. Запишитесь на курсы суперпамяти и скорочтения. Специально для своих сотрудников мы подготовили краткие курсы, которые повышают запоминаемость и скорость чтения в десятки раз. Человек, который всё помнит и мгновенно воспринимает текст, будет вне конкуренции на работе. Тот, кто работает с цифрами, должен запоминать с листа огромные массивы информации, уметь эти данные анализировать и делать правильные выводы. Вы от природы не наделены этими свойствами? Значит, их надо развивать.

Совет вдогонку № 1/1. Учите стихи. Подойдёт даже Пушкин. Говорят, чтение вслух стихов позволяет очищать оперативную память головного мозга. Вы только что сдали квартальный отчёт. Голова пухнет от цифр. Прочтите с выражением пару-тройку строф из «Евгения Онегина», и вам полегчает. Проверено на опыте.

Совет № 2. Вы не владеете навыками работы с компьютером, не освоили базовые программы (Excel, Word, PowerPoint)? Извините, таких людей сегодня называют социальными инвалидами. Немедленно записывайтесь хотя бы на краткосрочные курсы, покупайте учебники. Можно воспользоваться многочисленными бесплатными семинарами, выложенными в Youtube. Что такое «горячие клавиши», и как ими пользоваться — вы должны знать назубок.

Совет № 3. Читайте налоговые и финансовые новости, всё, что связанно с бухгалтерским учетом. Каждый день уделяйте этому не менее 30-и минут. Вы должны быть в теме, для вас не должно быть неожиданностей, любые нововведения Минфина или налоговой инспекции должны быть вам известны задолго до их вступления в силу. Пусть это станет вашей привычкой как почистить зубы. Наиболее подходящий сайт для этого https://www.klerk.ru, кроме ежедневных новостей он практически ежедневно выкладывает новые, практические идеи.

Совет вдогонку № 3/1. Если у вас нет привычки ежедневно чистить зубы... Ну, я не знаю, как в этом случае сделать из вас супер-бухгалтера или мега-аудитора. Попробуйте тогда стать хотя бы депутатом Госдумы.

Совет № 4. Установите на компьютер программу, которая обучает быстрому набору текста. На мой взгляд, «Соло на клавиатуре» идеально для этого подходит. Здесь применяется метод слепого набора. Десятипальцевый набор текста — не только очень полезное умение, увеличивающее в разы скорость работы на клавиатуре, это и часть вашего имиджа. Что-то вроде навыков экстремального вождения автомобиля. По-настоящему крутой специалист (супер-мега) должен уметь и то, и другое.

Совет № 5. Встречают не только по одёжке. Вербальная характеристика создаёт первое впечатление о человеке. Ваша речь должна быть внятной, хорошо артикулированной, понятной любому собеседнику. Избегайте слэнговых выражений, если страдаете диалектизмами — срочно отучайтесь. Никаких сорных слов и междометий, начинать каждую вторую фразу с «ну-у-у», вставлять бесконечные «э-э-э» — просто позорно. Правильную речь сегодня, к сожалению, нельзя поставить, просматривая телевизионные программы. Нынешние дикторы мямлят, тараторят, сглатывают окончания, чрезмерно акцентируют фразы. Так что вперёд — на курсы актёрского мастерства. Там вам голос точно поставят как надо.

Совет № 6. Просто хорошо говорить — этого сегодня мало. Нужно освоить навыки публичных выступлений. Для этого важно владеть методиками мгновенной концентрации. Вы едете с клиентом. У вас в запасе всего 10 минут. Приезжаете на место и защищаете отчёт перед незнакомой (в лучшем случае нейтральной, а то и вовсе враждебной) аудиторией. Хотите этому научиться? Пожалуйте на курсы ораторского мастерства.

Совет № 7. Вспомните знаменитую фразу Ленина. Точнее — её начало: «Учиться, учиться и ещё раз учиться...». Прав был классик марксизма. Ведь человек может пребывать только в одном из двух состояний. Он либо учится, либо деградирует. Это, как говорится, медицинский факт. Неиспользуемые или редко используемые нейроны головного мозга практически отмирают. Нам нужен преждевременный маразм, помноженный на склероз? Кстати, в какой стадии сейчас пребываете вы?

Совет вдогонку № 7/1. Если, читая окончание предыдущего абзаца, вы забыли его начало, срочно начинайте принимать препараты для укрепления памяти, а потом — учиться, учиться и снова учиться.

Совет № 8. Собирайте свою библиотеку по специальности. Всё интересное, что связано с бухучётом, аудитом, налогами должно быть вам доступно. Это ваша профессия. Вы должны стать настоящим асом. Никакая информация по интересующим вас вопросам лишней не будет. Экономить на этом не стоит. Удалось скачать в интернете — прекрасно. Нет электронной версии? Не скупитесь, покупайте «в бумаге». Отличный носитель — аудиокнига. Если вы много времени проводите в разъездах — это ваш вариант.

Совет № 9. Что бы ни говорилось в Совете № 5, встречают и по одёжке тоже. В человеке всё должно быть стильно: причёска, костюм, обувь, аксессуары. Вы должны быть в курсе новинок деловой и корпоративной моды. Тут вам пригодятся советы профессионалов: модельеров, парикмахеров, визажистов. Если у вас имеется собственный вкус — прекрасно. Но он не должен быть слишком... оригинальным. Всё-таки бухгалтер — профессия достаточно консервативная. Согласитесь, директор крупного предприятия вряд ли доверит пост главного бухгалтера человеку с ирокезом на голове и пирсингом по всему телу.

Совет вдогонку № 9/1. И всё-таки ирокез, драные джинсы, татуировка на пояснице. Да, вы так самовыражаетесь, так реагируете на внешние раздражители. Бывает. Но лучше это делать в свободное от работы время. Где-нибудь на Бермудах. Там поймут.

Совет № 10. Тренированная память, отлично поставленный голос, забитая полезной информацией прекрасно постриженная голова. Чего ещё не хватает? Правильно: сильное, тренированное, подтянутое тело дополнит образ супер-бухгалтера. Выделите в вашем напряжённом расписании пару часов для регулярных занятий спортом. Выберите для этого лучший клуб. Почему лучший? Работая над собой на виду у тренированных, подтянутых людей, вы просто постесняетесь халтурить, тренироваться вполсилы. Плюс наиболее квалифицированные тренеры и престижная тусовка, где можно познакомиться с солидным клиентом.

Итак, 10 советов от Евгения Сивкова — вашему вниманию. Изучайте, используйте на здоровье.