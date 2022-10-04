Игрушечные деньги

Игровые валюты появились уже довольно давно, еще раньше, чем мир узнал о криптовалютах. Такие псевдо-деньги применяются для приобретения предметов и явлений, способных облегчить игровой процесс. Благодаря этим вещам (свойствам, возможности прикосновения к тем или иным событиям) тот или иной персонаж может одерживать победы над своими противниками в рамках виртуальных сражений.

Со временем игровые валюты стали использоваться во всё больших масштабах. Это стало возможным благодаря лавинообразному распространению мобильных игр. Геймеров стали заманивать в своеобразные ловушки: такая игра скачивается бесплатно, но добиться приличного результата в ней нельзя, если ты не приобретешь, расплачиваясь игровой валютой, нужные артефакты и свойства. Только так можно разблокировать приемлемый геймплей. Нередко игрок вынужден платить буквально за каждое движение своего персонажа. Прибыли разработчиков подобный алгоритм игры повышает многократно. А не так давно игровые валюты стали предлагаться желающим и в форме цифровых активов.

И если до этого момента игровые валюты могли использоваться исключительно в игровом пространстве, теперь желающим доступен простой способ перевода «игрушечных» денег в реальные финансовые ресурсы. То есть искусные игроки получили возможность прилично зарабатывать.

В некоторых странах сегодня намечается перетекание трудовых ресурсов в онлайн, что привлекло внимание властей: рост теневых доходов геймеров сопровождается снижением налоговых поступлений.

Но у медали имеется и оборотная сторона: если кто-то наживается на операциях с игровой валютой, кто-то может на них и погореть. Актуальность данной проблемы переоценить невозможно: играют ведь совсем молодые люди, чья финансовая грамотность, как правило, находится на низком уровне.

Разумеется, разработчики должны отслеживать точки максимального внимания пользователей: те или иные игры приедаются, на рынок надо постоянно продвигать новые продукты. Однако сам принцип использования игровых валют при этом все равно сохраняется.

Некоторые наблюдатели утверждают, что при регулировании подобных отношений власти должны установить общие правила обмена и продажи игровой валюты. А кое-кто опасается введения новых методов цифрового контроля над населением. И тогда игрокам нужно будет проходить процедуру верификации, заводить учетные записи.

Чиновники Росфинмониторинга заявляют, что регулирование оборота игровых валют — насущная проблема. Одной из причин подобного внимания чиновников является рост преступности на данном направлении (имеется в виду отмывание грязных денег). А из этого следует, что государство должно получить возможность идентификации пользователей при проведении ими платежей.

Что касается позиции Центробанка, то здесь с настороженностью относятся к идее конвертирования игровых валют. При этом руководители главного банка России ссылаются на Конституцию РФ, где закреплено положение о том, что единственной денежной единицей у нас является рубль.

В то же время высокопоставленный источник в Минфине утверждает, что уже в 2023 году может быть разрешено применение криптовалют для международных переводов. А какую разновидность криптовалюты можно будет использовать для подобных целей — бизнесмены будут решать самостоятельно. В Центробанке данную информацию не опровергают.

В связи с этим возникает законный вопрос: если чиновники хотя бы частично легализуют одну разновидность суррогатных валют — стоит ли на это останавливаться?

Что вы думаете по этому поводу, насколько вам интересна данная тема?

Евгений Сивков