Все слышали про АСК НДС-2-3, но кто слышал про АСК ДФЛ?

Программный продукт АСК ДФЛ расшифровывается, как «Автоматизированная Система Контроля Доходов Физических Лиц».

Чего нужно опасаться

Система АСК ДФЛ дает контролерам возможность автоматизировать проверку процесса уплаты бизнесом НДФЛ своих сотрудников, а также страховых взносов на предмет возможного вывода этих средств из-под фискального гнета.

При выявлении расхождения со средними показателями по ряду параметров формируется так называемое предзаполненное требование, компания в таком случае обязана дать пояснения.

АСК ДФЛ позволяет инспекторам экономить время, которое они тратили раньше, выполняя подобные операции в ручном режиме.

Но данная система облегчает жизнь не только налоговикам, но и бухгалтерам. Ведь ее применение снижает количество повторных требований для разъяснения одного и того же вопроса. То есть поток требований о разъяснениях существенно ослабнет.

Будем надеяться, что налоговики учтут опыт использования системы АСК НДС (она применяется с 2013 года). При наличии серьезных штрафов за просрочку ответов на требования о пояснениях многие компании получали тогда по десятку таких требований в неделю.

Разумеется, новая система не застрахована от ошибок. Но если, например, одно и то же требование будет приходить в компанию регулярно, из квартала в квартал, можно подать жалобу в специальный раздел «Обратиться в ФНС России» на сайте nalog.ru.

Будьте внимательны

Хотя, как следует из названия налога, он взымается с доходов физических лиц, начиная с 2020 года суммы недоимок НДФЛ взыскиваются именно с налогового агента, то есть с компании, где трудится человек (см. п. 9 ст. 226 НК РФ). Поэтому АСК ДФЛ интересуется именно организациями, а не гражданами непосредственно.

Система призвана выявлять факты выплаты заработка ниже уровня МРОТ. В этом случае компания должна дать необходимые пояснения (может быть, человек просто трудится на полставки).

Второй показатель, на который обращает внимание АСК ДФЛ — отклонения от средней заработной платы (по отрасли либо по региону). Соответствующий процент отклонения, на который обратит внимание АСК ДФЛ, заложен в систему. Причем показатель этот зависит от множества тех или иных обстоятельств и параметров. Но в любом случае небольшие отклонения (в пределах нескольких сотен рублей) неприятностей компании не доставят.

Для того, чтобы загрузить систему необходимой информацией, налоговики используют различные источники. В том числе — сведения о доходах физлиц, предоставляемые работодателями (порядка 100 млн. по НДФЛ и около 50 млн. по страховым взносам за квартал).

Это — открытые источники. Все данные такого рода можно найти на сервисе ФНС «Прозрачный бизнес». Сведения там обновляются в ежегодном режиме 1 августа.

В то же время нужно помнить о том, что контролеры не обязаны следовать указаниям программы, они самостоятельны в принятии решений. Поэтому инспектор имеет полное право выставлять столько требований, сколько сочтет нужным.

Есть отклонения? Чем это грозит

Никто, разумеется, не может принудить компанию выплачивать работникам чрезмерно большие зарплаты. Однако если в сопоставимой ситуации сотрудники одной организации получают зарплату в несколько раз меньшую, чем в другой компании — это вызовет вполне обоснованный интересе налоговиков.

А вот самозанятым гражданам пока можно не беспокоиться. Инспекторы при помощи АСК ДФЛ получают информацию о их доходах, но только из статистических соображений. Никаких санкций для таких граждан не предусмотрено.

Что касается расходов физических лиц, то систему они не интересуют, ей важно получить сведения о доходах. Ведь налог введен именно на доходы, а вовсе не на расходы физлиц.

Многих интересует, как инспекторы распоряжаются собранной ими информацией. Нужно помнить о том, что существует такое понятие, как налоговая тайна (см. ст. 102 НК РФ), потому те же внебюджетные фонды или Роструд сведения от налоговиков получать права не имеют. А вот прокуратура является исключением из данного правила.

Конечно, ИФНС обращает внимание на жалобы сотрудников на своих работодателей по поводу получаемой зарплаты. При этом в налоговом ведомстве утверждают, что у них отсутствуют параметры наподобие минимальной численности жалобщиков, необходимой для реакции контролеров. Все решается сугубо индивидуально.

О перспективах

В ФНС намерены совершенствовать систему АСК ДФЛ. Так, предполагается в будущем ввести практику сведения нескольких требований в один массив. То есть бухгалтеру не придется отвечать на несколько требований в соответствующие сроки. Это, безусловно, экономия времени и нервов.

В то же время при получении такого объединенного требования стоит попросить инспекторов продлить сроки ответа ввиду большего, чем раньше, объема работы. И такое обращение нужно будет отправить в ИФНС не позднее дня, следующего за днем получения требования (см. п. 3 ст. 93 НК РФ).

Евгений Сивков