19 причин отказаться от кофе — прямо сейчас

Что печально: хороших привычек гораздо меньше, чем плохих. Не верите? Попробуйте назвать позитивные типы подобного поведения. Чистить зубы, делать зарядку... Что, заело? А теперь назовите привычки, наносящие вред здоровью, общественной морали и находящиеся в противоречии с действующим законодательством. Имя им — легион. От ковыряния в носу до употребления героина. И где-то посередине этого списка — употребление кофе.

Откуда эта напасть

Что заставляет человека пичкать свой организм всякой подозрительной гадостью? Вы скажете, что кофе — вкусный напиток. Спорное утверждение. Вкусовые ощущения — явление сугубо индивидуальное. Кроме того, многим людям присуще конформистское отношение к потреблению того или иного продукта. Вспомните классические эксперименты над детьми, когда им давали попробовать сласти, но подговаривали всех, кроме испытуемого, настаивать на горьком вкусе пирожного. Многие ломались и называли сладкое горьким. На этом принципе вся реклама построена.

Так что в основе многих вредных привычек лежит полезный эффект, порождаемый автоматизмом действия. Например, морфий долгое время применялся исключительно как обезболивающее средство. А курение табака (по одной из версий) использовалось для того, чтобы отогнать от лица курильщика кровососущих насекомых. И у кофе (точнее — у кофеина), безусловно, имеется полезное свойство. Это усиление концентрации внимания, повышение работоспособности, снижение потребности в сне.

Естественно, лоббируемые производителями кофе исследования «внезапно» обнаруживают дополнительный позитив от регулярного употребления черно-горького напитка, но верится в серьезность подобных выводов с трудом (типа снижения на два процента риска получить рак простаты — сами-то верите?). Ну, говорят с запорами становится полегче (вот счастье!). И, вроде бы, риск цирроза печени снижается (пить меньше не пробовали?).

Откуда человечество заполучило пристрастие к этому напитку? Кофе родом оттуда же, откуда происходят предки величайшего русского поэта — из Эфиопии. Потом его завезли в Йемен, а с Аравийского полуострова кофейные зерна распространились по всему свету. Сегодня кофейные плантации находятся на территории 65 стран мира.

В России популярность кофе стала возможна благодаря дубинке Петра Великого, который заставлял придворных употреблять этот напиток как один из ингредиентов западного образа жизни. В то время привычка сидеть в кофейне была очень популярна у обывателей Лондона и Амстердама.

Чем это грозит

На всякий случай напомню: содержащийся в кофе кофеин (а также теобромин и теофиллин, относящиеся к группе пуриновых алкалоидов) — это наркотик. А вредоносность наркотиков определяется двумя параметрами: негативными последствиями для здоровья и степенью привыкания.

Вначале о первом критерии. Итак, какой вред здоровью причиняет кофеин. Понемногу о самых больших неприятностях, которые грозят любителям кофе.

1. Повышает артериальное давление. Вроде бы не на много, но для гипертоников — дополнительный риск.

2. Повышает общий холестерин в плазме крови.

3. Усиливает вымывание кальция из костей. Пожилым людям, детям и беременным женщинам — на заметку.

4. Употребление в больших количествах способствует выработке кортизола (гормон стресса). Причем снижение стрессоустойчивости практически не зависит от регулярности потребления человеком кофеина.

5. В сочетании с оральными контрацептивами может вызвать слабые психические расстройства.

6. Чрезмерное употребление способствует выделению в больших количествах адреналина, что серьезно повышает нервную возбудимость, вызывает острое чувство тревожности.

7. Кофеин вызывает бессонницу. У каждого человека период полувыведения кофеина из организма отличается. В среднем он равняется 3 — 5 часов. Так что на всякий случай не стоит пить кофе уже за шесть часов до отхода ко сну.

8. Категорически не рекомендуется употребление кофе беременным. Повышаются риски выкидыша, преждевременных родов, снижения массы тела новорожденного. Даже самые малые дозы кофеина в организме матери могут негативно повлиять на сон младенца.

9. Кофеин может вызвать бесплодие. Женщинам фертильного возраста нужно об этом помнить: не больше двух чашек кофе в день.

10. Употребление кофе способствует накоплению в организме мочевой кислоты. Это прямой путь для того, чтобы заполучить такую мучительную болезнь, как подагра.

11. Даже умеренное употребление кофе (до трех чашек в день) повышает риск наступления сердечного приступа на 60 процентов. А для курящих и употребляющих кофе людей подобный риск возрастает еще сильнее.

12. Большие дозы кофеина увеличивают риск образования кисты молочной железы. Если доза ежедневного потребления кофеина превышает 500 миллиграммов — вероятность наступления мастопатии увеличивается в два раза.

13. Кофеин может привести к недержанию мочи.

14. Употребление кофеина в больших количествах у людей, страдающих диабетом второго типа, приводит к повышению уровня инсулина и сахара в крови.

15. Кофеин может вызвать повышение кислотности желудка и изжогу.

16. Кофеин может спровоцировать мигрень.

17. На кофеин возможна индивидуальная аллергия.

18. Кофеин провоцирует обезвоживание организма, что приводит не только к сухости кожи, но и ухудшению условий функционирования головного мозга.

19. Кофеин ослабляет кишечник. Способность к его опорожнению падает у людей, которые привыкли к утренней сигарете и чашке кофе, но лишены этой возможности.

А если бросить это делать?

Приведенный мною выше перечень далеко не полон. Многие исследования, проведенные по поводу последствий употребления кофе, нельзя назвать абсолютного корректными.

Но все же вывод очевиден: негативных последствий регулярного и чрезмерного употребления кофе достаточно много. Да, многим покажется, что с этим вполне можно жить. Подумаешь, недержание мочи плюс бессонница! Я же не беременная женщина! И с давлением у меня полный порядок. Да, после пяти чашек кофе вы, скорее всего, не начнете биться в страшных судорогах и не скончаетесь, испуская пену изо рта. Но относительно небольших изменений в состоянии вашего здоровья в сумме достаточно для существенного ухудшения состояния здоровья, качества жизни. Стоит ли того божественный аромат черно-горького напитка? Решайте сами.

Если вас убедили мои аргументы — попробуйте бросить. Но в этом случае необходимо учитывать второе вредоносное свойство наркотических веществ — сила привыкания к ним организма человека.

Зависимость от кофеина носит название кофеинизма. Если человека, который подсел на кофеин, резко лишить доступа к любимому напитку, у него начинается настоящая ломка, он становится раздражительным. У него возникает чувство тревожности, тремор, нарушения сна, снижается трудоспособность.

Возникновению кофеинизма способствуют такие факторы, как курение, сидячий образ жизни, пребывание в условиях искусственного освещения (да здравствует офисная работа!).

Насколько сильна такая зависимость? Специалисты утверждают, что она не так сильна, как привыкание к никотину. Но мне лично довелось наблюдать человека, страдающего кофеинизмом. Мы с ним вместе были за границей по турпутевке. Большую часть времени этот кофеман уделял поискам очередной кофейни. Буквально ежечасно ему необходимо было получить кофе, в любых видах, хоть из кофе-машины, хоть растворимый, хоть капучино, хоть американо. Если ему это не удавалось, он становился раздражительным, его не могло заинтересовать ничего — ни достопримечательности, ни магазины, ни гастрономические «вкусняшки». Только кофе! Печальное зрелище. А вернувшись домой, этот чудак отклонил выгодное предложение только на том основании, что в офисе компании, предложившей ему работу, не было кофе-машины, и в его окрестностях не оказалось ни одной приличной (по его мнению) кофейни.

Как избавиться от кофеинизма? Рекомендации примерно те же самые, что для курильщиков табака. Отказываться от кофе следует постепенно снижая дозу; можно попробовать заменить кофе другими напитками; занимайтесь спортом; подберите гармоничный рацион питания; найдите интересное занятие, которое отвлечет вас от процедуры приготовления кофе; больше спите; пейте больше воды.

Но, как водится, чем отвыкать — лучше не привыкать. Поэтому на предложение «Не испить ли нам кофейку?» лучше ответить категорическим отказом. Совсем невмоготу без любимого напитка? Разумный компромисс: выпивайте по одной чашке в день на завтрак. Но к «черту эти компромиссы» — жизнь коротка!

Евгений Сивков