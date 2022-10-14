Алгоритм отсрочки: раз, два, три...

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) был издан приказ от 26.09.2022 № 712, которым был утвержден перечень специалистов, имеющих право на получение отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации.

Сюда входят IT-специалисты, юристы, дизайнеры, экономисты и представители иных профессий, которые состоят в трудовых отношениях с аккредитованными IT-компаниями либо лицензированными операторами связи.

По состоянию на 10 октября 2022 года заявления на отсрочку подали уже порядка трех тысяч таких специалистов.

Как это делается. Для получения отсрочки необходимо зайти на сайт госуслуг, найти на главной странице ссылку, которая так и называется: «Отсрочка от мобилизации для сотрудников компаний в сфере ИТ и связи». Здесь нужно будет заполнить заявление для получения отсрочки. При этом потребуется выполнить следующие операции:

— скачать на сайте бланк формы-подтверждения, которую затем потребуется заполнить в кадровой службе вашей компании и заверить электронной подписью директора. Необходимо подтвердить следующие обстоятельства: человек работает по трудовому договору, имеет профильное образование, трудится по специальности;

— проверить правильность всех сведений на сайте госуслуг (Ф.И.О., паспортные данные, иные документы), которые будут включены в форму;

— внести сведения о воинском учете (серия и номер военного билета, звание, воинская специальность);

— внести сведения о высшем образовании при условии его включения в перечень Минцифры. При отсутствии специальности в данном перечне следует искать его аналоги в приложении к приказу № 712;

— внести сведения о компании (официальное наименование, ИНН, выполняемые вами трудовые обязанности, а также доводы в необходимости вашего присутствия на рабочем месте);

— прикрепить к заявлению форму, заполненную в кадрах, и отправить по назначению.

В случае обнаружения неточностей и ошибок при заполнении формы-подтверждения последует отказ заявителю. В подобной ситуации необходимо будет устранить ошибки и повторно направить заявление.

Когда писал это статью, прочитал новость: предлагают дать отсрочку аудиторам и тем кто готовится к квалификационному экзамену по аудиту.

Евгений Сивков