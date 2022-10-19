У вас завелся фискал?!

Для справки, этимология этого слова. В Древнем Риме фиском называлась императорская казна (в отличие от отдельной казны Сената). Стучишь властям о том, что в фиск денег недодали — значит, ты фискал. Кстати, когда-то в ходу было слово «фискалить», то есть доносить. И не только по поводу налогов.

А теперь вопрос: что делать, если такой вот фискал завелся в вашем трудовом коллективе?

Разрешите обратиться

Любой гражданин, любая организация имеет возможность обращения в ИФНС. Это можно сделать путем личного посещения, почтового сообщения либо сообщения с использованием онлайн-сервиса ФНС (см. Федеральный закон от 02.05.2022 № 59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

А как насчет анонимок? С формальной точки зрения налоговики не должны рассматривать обращения, в которых отсутствуют Ф. И. О. или реквизиты инициатора обращения; адрес или электронная почта для направления ответа.

Но даже анонимное сообщение, скорее всего, вызовет реакцию контролеров. Они обратят внимание на организацию, предпринимателя либо гражданина, которые стали объектами обращений. А еще анонимный доносчик может указать вымышленное имя. Тогда его обращение будет рассмотрено, хотя сам доносчик не получит официального ответа из ИФНС. Но, скорее всего, для него это далеко не главное.

Вы боитесь фискалов?

Доносы представляют опасность в том случае, когда содержащаяся в них информация соответствует действительности.

Наглядный пример. Один из менеджеров компании направляет через интернет несколько обращений в следующие инстанции:

ФНС;

ФСБ;

Роспотребнадзор;

Правительство РФ;

Прокуратуру и «еще 36 огранов».

Кстати, такая массированная атака — достаточно эффективная тактика. Хотя бы одно или два ведомства могут отреагировать. Такую тактику использовали грамотные жалобщики еще в советские времена.

Кроме того, на руку доносчику сыграло то, что все эти обращения не носили анонимный характер. Менеджер сообщил о том, что организация не учитывает в налоговом и бухучете часть реализованной продукции, продает пиво за наличный расчет. Официально же компания производит лишь безалкогольные напитки.

Формально такая информация доказательством совершения правонарушения являться не может, но инспекторы использовали ее для того, чтобы провести углубленную проверку, в ходе которой были собраны уже надлежащие доказательства (протоколы допросов, результаты прослушки, протоколы обысков и выемок и т.д.).

Суд такие доказательства вполне убедили, он встал на строну налоговиков (см. определение Верховного суда определение от 22.04.2022 № 304-ЭС22-4636). При этом на директора компании возбудили уголовное дело. Судя по всему, месть удалась на славу.

Разумеется, донос не может являться единственным основанием для проведения проверки.

Такие решения принимаются на основании комплексного анализа состояния дел налогоплательщика. Но сообщения третьих лиц о фактах налоговых правонарушений могут сыграть роль дополнительного аргумента в пользу проведения проверки или хотя бы для начала предпроверочного анализа. А это уже способ оказания давления (если хотите — запугивания) на компанию с целью добровольного уточнения ею своих налоговых обязательств перед бюджетом.

Откуда ветер дует

Чаще всего фискалить начинают сотрудники (действующие и обиженные; бывшие и затаившие зло на компанию). Поэтому, если в трудовом коллективе образовалась конфликтная ситуация, необходимо принимать превентивные меры с целью минимизации рисков возникновения налоговых споров.

Работодатель должен позаботиться о возможной дискредитации личности доносчика, а потому нужно по мере возможности задокументировать и сохранить историю конфликта: приказы, акты, свидетельства опозданий, прогулов, иных дисциплинарных проступков потенциального доносчика. И это, возможно, даст вам дополнительные инструменты для оспаривания фактов, изложенных в доносе. Кстати, контролеры не обязаны информировать вас об источниках, из которых они черпают сведения. Для вас это в любом случае станет неожиданностью, а потому лучше все-таки принимать превентивные меры.

Правильная реакция

Донос — это всего лишь один из источников, которым оперируют инспекторы. Так что противодействовать такому обстоятельству нужно в обычном режиме: спорьте, опровергайте, приводите свои аргументы, доказательства о том, что информация, полученная от доносчика, носит ложный характер. Найдите своих свидетелей, ходатайствуйте о необходимости их допроса. Получится слово против слова. А лучше — много слов против одного единственного.

Если инспекторы не захотят выслушать вашего свидетеля у себя — вы можете зафиксировать его показания у нотариуса (см. 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате) или сделать опрос у адвоката или частного детектива. И тогда такой документ станет весомым доказательством (см. ст. 75 АПК РФ).

Еще один вариант — допрос свидетеля адвокатом (см. п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).

И, наконец, такой вариант, как заверенная нотариусом переписка по электронной почте, которая свидетельствует о ложном характере сведений, содержащихся в доносе.

Их можно наказать?

Какую ответственность несет доносчик за сообщение контролерам заведомо ложной информации?

Закон предусматривает ответственность свидетеля за дачу заведомо ложных показаний (см. ст. 128 НК РФ); за заведомо ложный донос о совершении преступления, в том числе и преступления налогового (см. ст. 306 УК).

За такие «шалости» доносчик может получить до двух лет отсидки. А если речь идет о ложном доносе о свершении тяжкого либо особого тяжкого преступления, то наказание фискалу может доходить и до трех лет лишения свободы. В том случае, когда доносчик подделал доказательства, ему «светит» до шести лет тюрьмы.

Евгений Сивков