Бухгалтерия на аутсорсинге: криминальные риски

Что грозит главному бухгалтеру

Главбух может быть признан субъектом преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, за неисполнение налоговых обязательств на сумму более 15 млн рублей (то есть в крупном размере) либо на сумму свыше 45 млн рублей (то есть в особо крупном размере). Предусмотрена и ответственность за совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору.

Однако судебная практика идет по пути признания главбуха свидетелем, если он соглашается давать показания против гендиректора либо собственника. Но такой ход дела может быть изменен по воле следователя, который после получения соответствующих показаний вполне может переквалифицировать статус свидетеля на обвиняемого в составе все той же группы лиц по предварительному сговору.

Для привлечения главбуха необходимо обзавестись доказательствами того, что он либо был обязан надлежащим образом вести налоговый и бухгалтерский учет, либо уполномочен представлять интересы компании в отношениях с налоговиками.

Эти сведения можно будет получить благодаря изучению трудового договора либо доверенности.

А что произойдет, если бухгалтер работает на аутсорсинге единолично либо в составе бухгалтерской компании?

Очень одинокий аутсорсер

Согласно сложившейся судебной практике подлежат ответственности те, кто фактически осуществлял бухгалтерский и налоговый учет в компании независимо от формального закрепления статуса субъекта (см. постановление Конституционного суда от 08.12.2017 № 39-П).

А вот пример формулировки, используемой судом для определения статуса бухгалтера-аутсорсера:

«Фактическим главным бухгалтером общества в период с такого-то по такое была Позднякова Р.И., которая вела бухгалтерский учет общества, составляла финансовые документы, составляла и представляла налоговую отчетность в Межрайонную ИФНС России» (см. приговор Череповецкого городского суда Вологодской области от 06.06.2016 по делу № 1-111/2016).

Еще пример (см. приговор Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 09.02.2018 по делу № 1-19/2018):

«Скоротченко Н.А. в проверяемый период вообще не числился в штате общества директором либо главным бухгалтером, однако фактически составлял налоговые декларации, вносил в них заведомо ложные сведения и сдавал в налоговую инспекцию».

Но если говорить о статусе фактического главного бухгалтера в составе группы лиц по предварительному сговору, то его признают, как правило, пособником, а не организатором либо исполнителем (это, как правило, предполагает менее строгую меру наказания).

Пособник – это важно

Обратите внимание: очень важно постараться избежать последствий квалификации уголовно-наказуемого деяния как тяжкого преступления (это влечет за собой более строгое наказание). А одним из квалифицирующих признаков тяжкого преступления, как я уже упоминал, является совершение его в составе группы лиц по предварительному сговору. Однако если бухгалтера признают фактическим, то признак «группа лиц по предварительному сговору» применить невозможно (см. ч. 2 ст. 199 УК РФ).

В то же время состав, предусмотренный ч. 1 ст. 199 УК РФ (от 15 до 45 млн. рублей недоимки без применения квалификации «группа лиц по предварительному сговору»), относится к категории небольшой тяжести. Срок давности в данном случае составляет два года. И на практике все обвиняемые, включая фактического бухгалтера, от уголовной ответственности освобождаются в связи с истечением этого срока.

Аутсорсер – бухгалтерская компания

Если говорить о конкретном бухгалтере, который от имени специализированной компании оказывает услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, то его положение также определяется статусом фактического бухгалтера, к нему относится все, о чем было сказано выше.

Однако на практике встречаются случаи, когда к ответственности привлекается руководитель специализированной компании (см. постановление от 24.12.2019 по делу № 1-356/19 Троицкого районного суда г. Москвы,):

Обвиняемая, генеральный директор компании, оказывающей информационно-консультационные услуги, оказывала содействие совершению преступления советами, указаниями и предоставлением информации для уклонения от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией. В результате она была признана пособником в уклонении от уплаты налогов.

А что касается возмещения ущерба, то в подобных случаях его будут в равных долях возмещать как исполнитель (генеральный директор), так и пособник.

На практике в качестве доказательства статуса фактического бухгалтера используются:

- свидетельские показания сотрудников о фактическом ведении бухгалтерского и налогового учета;

- соответствующая переписка (в том числе, электронная);

- документы, в соответствии с которыми аутсорсер был уполномочен оказывать бухгалтерские услуги.

Евгений Сивков