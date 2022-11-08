Обещанного 3 года ждут, но это неточно

Так вот, при чтении очередного обзора ВС наши юристы нашли интересное дело как раз по теме исковой давности.

Суть дела

ООО занимается услугами энергоснабжения, а ИП самовольно подключился к сети без договора. Сотрудники ООО это заметили и составили акт о нарушении. ИП оплачивать отказался.

Проходит 3 с лишним года и ООО «вспомнило» о долге ИП.

В суде 1-й инстанции ООО заявило о восстановлении срока исковой давности, сославшись на статью 205 ГК РФ. Якобы у компании была уважительная причина. Суд с этим согласился. Апелляция и кассация также разделяли эту позицию.

Но когда дело дошло до Верховного суда, он, так скажем, был крайне разочарован работой нижестоящих судов. Дело в том, что по статье 205 ГК РФ суд может восстановить срок исковой давности, если причина пропуска связана с личностью истца. То есть при буквальном трактовании данной статьи только физ. лица могут восстанавливать исковую давность. ООО и другие юр. лица права на это не имеют.

Отметим, что Верховный суд еще в 2015 году говорил об этом.

Как думаете, может депутатам стоит в статье 205 прямо прописать, что она касается только физ. лиц, чтобы больше не было подобных прецедентов?

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