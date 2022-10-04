Если инспекторов мобилизуют, станет ли меньше выездных проверок?

Но этот вопрос пока не решен.

Вторая часть: повлияет ли текущая ситуация на налоговый контроль и сократится ли число налоговых проверок?

Нет! По данным коллег, уже совсем скоро ожидается рост ВНП. Проверки будут у бизнеса, который попал в федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей (о нем расскажу ниже).

И еще один вопрос: кого из реестра проверят первыми? Вероятнее всего, ревизоры сфокусируются на наиболее крупных и одновременно высокрискованных сделках бизнеса.

Что такое реестр потенциальных выгодоприобретателей?

Федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей — новшество налогового администрирования. Список составляют инспекции. В нем консолидируются те компании, у которых есть признаки выгодоприобретателей.

Как формируется реестр?

Сначала ревизоры «на местах» составляют выборку компаний, обладающих определенными характеристиками. Далее, данные консолидирует Управление. И уже скорректированный реестр попадает обратно в территориальные инспекции. Получая его, контролеры начинают «отрабатывать» выгодоприобретателей.

Что значит «отрабатывать»?

Начинается работа с наиболее приоритетных компаний, они определяются исходя из суммы нарушений и размеров бизнеса. Инспекция объединяет имеющуюся у нее информацию о компании — это могут быть сведения, полученные во время камеральных проверок и других контрольных мероприятий, данные из предпроверочного анализа.

Результатом работы может стать предложение о добровольном уточнении НДС. Но нужно понимать, что если сумма недоимки будет существенной, то ревизоры могут инициировать выездную проверку.

Кто попадает в реестр?

Организации, которые незаконно поставили к вычету НДС в I, II, III кварталах 2022 года или в IV квартале 2021 года. Под незаконными вычетами подразумеваются вычеты от операций с техническими компаниями.

Как выбыть из реестра?

Никак, даже в случае уточнения требований ревизоров не получится исключить компанию из перечня. Приоритетность снизится, но не более. А вот попасть в список по ошибке можно — это произойдет в случае, если инспекторы неправильно определят выгодоприобретателя.

Что делать компании, оказавшейся в реестре?

Как только вы узнаете, что ваша организация оказалась в списке, мы рекомендуем начать готовить позицию, которая подтвердит реальность операции, наличие деловой цели, а также докажет проявление должной осмотрительности при выборе контрагента. Если компания сможет предоставить исчерпывающую информацию, то мы полагаем, что претензии как минимум сократятся. У нас есть соответствующие кейсы.

Для чего нужен реестр?

Объединяя сведения, инспекторы находят компании, которые могли нарушить налоговое законодательство всего несколько месяцев назад, доказать такие правонарушения проще и быстрее в сравнении с теми, которые были совершены в 2019 или 2020 годах.

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