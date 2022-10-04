Если инспекторов мобилизуют, станет ли меньше выездных проверок?

Но этот вопрос пока не решен.
Вторая часть: повлияет ли текущая ситуация на налоговый контроль и сократится ли число налоговых проверок?
Нет! По данным коллег, уже совсем скоро ожидается рост ВНП. Проверки будут у бизнеса, который попал в федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей (о нем расскажу ниже).
И еще один вопрос: кого из реестра проверят первыми? Вероятнее всего, ревизоры сфокусируются на наиболее крупных и одновременно высокрискованных сделках бизнеса.
Что такое реестр потенциальных выгодоприобретателей?
Федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей — новшество налогового администрирования. Список составляют инспекции. В нем консолидируются те компании, у которых есть признаки выгодоприобретателей.
Как формируется реестр?
Сначала ревизоры «на местах» составляют выборку компаний, обладающих определенными характеристиками. Далее, данные консолидирует Управление. И уже скорректированный реестр попадает обратно в территориальные инспекции. Получая его, контролеры начинают «отрабатывать» выгодоприобретателей.
Что значит «отрабатывать»?
Начинается работа с наиболее приоритетных компаний, они определяются исходя из суммы нарушений и размеров бизнеса. Инспекция объединяет имеющуюся у нее информацию о компании — это могут быть сведения, полученные во время камеральных проверок и других контрольных мероприятий, данные из предпроверочного анализа.
Кто попадает в реестр?
Организации, которые незаконно поставили к вычету НДС в I, II, III кварталах 2022 года или в IV квартале 2021 года. Под незаконными вычетами подразумеваются вычеты от операций с техническими компаниями.
Как выбыть из реестра?
Никак, даже в случае уточнения требований ревизоров не получится исключить компанию из перечня. Приоритетность снизится, но не более. А вот попасть в список по ошибке можно — это произойдет в случае, если инспекторы неправильно определят выгодоприобретателя.
Что делать компании, оказавшейся в реестре?
Как только вы узнаете, что ваша организация оказалась в списке, мы рекомендуем начать готовить позицию, которая подтвердит реальность операции, наличие деловой цели, а также докажет проявление должной осмотрительности при выборе контрагента. Если компания сможет предоставить исчерпывающую информацию, то мы полагаем, что претензии как минимум сократятся. У нас есть соответствующие кейсы.
Для чего нужен реестр?
Объединяя сведения, инспекторы находят компании, которые могли нарушить налоговое законодательство всего несколько месяцев назад, доказать такие правонарушения проще и быстрее в сравнении с теми, которые были совершены в 2019 или 2020 годах.
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