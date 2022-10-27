Судебная практика по налоговым спорам

Получение предварительных обеспечительных мер в суде

Сегодня хотим поделиться с вами редким и позитивным кейсом. Мы обратились в суд с ходатайством о принятии предварительных обеспечительных мер, и суд приостановил действие решения инспекции еще до подачи иска нашим клиентом.

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Получение предварительных обеспечительных мер в суде
Иллюстрация: ВераРевина / Клерк.ру

Начнем с предыстории: по итогам ВНП инспекция вынесла решение. Документ обязал налогоплательщика доплатить сумму недоимки.

Напомним, заплатить единоразово недоимку по решению могут, как правило, лишь крупные предприятия. Для среднего или малого бизнеса перечисление таких сумм грозит остановкой деятельности (в лучшем случае на время). Промедление же с добровольной оплатой недоимки грозит принудительным списанием средств.

При этом компания может, в том числе через суд, оспорить вынесенное решение, но пока будет подготовлен и подан иск, ревизоры могут успеть списать средства в принудительном порядке. Чтобы этого не произошло, у компании есть возможность получить в суде предварительные обеспечительные меры, другими словами, защитить свой бизнес через механизм приостановления исполнения решения ревизоров.

Практика такова, что получить такие меры до подачи иска довольно сложно, арбитры, как правило, отказывают. Тем не менее, недавно нам удалось убедить суд. Что мы для этого сделали (и что можете сделать вы, оказавшись в подобной ситуации)?

Самая большая сложность заключается в том, что предварительное обеспечение не принимается арбитрами без предоставления встречного обеспечения со стороны истца. Это может быть либо внесение денежных средств на депозит суда, либо банковская гарантия, либо иные способы финансового обеспечения. Грубо говоря, если бизнес просит приостановить действие решения на 100 млн рублей, он должен предоставить, например, банковскую гарантию на эту же сумму. Но получить ее в такой ситуации малому и среднему бизнесу фактически невозможно.

В нашем кейсе мы воспользовались тем, что налоговый орган, вынося решение о привлечении к ответственности, принял собственные обеспечительные меры – инспекция наложила запрет на реализацию транспортных средств компании. По сути, это и было встречное обеспечение.

Решение довольно простое, и как оказалось, эффективное. Поэтому в случае, если по результатам проверки инспекторы вместе с вынесением решения накладывают собственное обеспечение на имущество или счета компании, можно попробовать использовать его в качестве веского аргумента в пользу принятия судебных обеспечительных мер.

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