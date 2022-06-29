1 июля стартует новый пилотный проект по прослеживаемости

Вводят механизм прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

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Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 21.01.2022 № 2 "О реализации пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза" вводится механизм прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Прослеживаемость в рамках пилотного проекта будет осуществляться в отношении холодильников и морозильников бытовых. Коды ТН ВЭД:

  • 8418 10 200 1,
  • 8418 10 800 1,
  • 8418 21 100 0,
  • 8418 21 510 0,
  • 8418 21 590 0,
  • 8418 21 910 0,
  • 8418 21 990 0,
  • 8418 30 200 1,
  • 8418 30 800 1,
  • 8418 40 200 1,
  • 8418 40 800 1.

Изначально в обмене информацией о ввезенных на территорию ЕАЭС товарах, подлежащих прослеживаемости, содержащейся в национальных системах прослеживаемости стран - участников союза, будут задействованы Россия и Беларусь.

МаринаКуз
МаринаКуз

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