1 июля стартует новый пилотный проект по прослеживаемости

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 21.01.2022 № 2 "О реализации пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза" вводится механизм прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
Прослеживаемость в рамках пилотного проекта будет осуществляться в отношении холодильников и морозильников бытовых. Коды ТН ВЭД:
- 8418 10 200 1,
- 8418 10 800 1,
- 8418 21 100 0,
- 8418 21 510 0,
- 8418 21 590 0,
- 8418 21 910 0,
- 8418 21 990 0,
- 8418 30 200 1,
- 8418 30 800 1,
- 8418 40 200 1,
- 8418 40 800 1.
Изначально в обмене информацией о ввезенных на территорию ЕАЭС товарах, подлежащих прослеживаемости, содержащейся в национальных системах прослеживаемости стран - участников союза, будут задействованы Россия и Беларусь.