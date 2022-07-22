Пока вы не ведете у нас свой блог, где-то плачет редакция Клерка

Рассказываем, как завести свой блог на Клерке и сделать так, чтобы он приносил вам пользу (лиды и охваты прилагаются)

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Пока вы не ведете у нас свой блог, где-то плачет редакция Клерка

"Что такое этот ваш клерковский блог?”

Конечно, все знают, что такое блоги, поскольку мы сталкиваемся с ними ежедневно: кто-то делает развлекательный контент в соцсетях и увеличивает охваты, кто-то предоставляет качественную и полезную информацию от компании и собирает заинтересованную аудиторию, а кто-то точечно нацелен на результат, измеримый продажами.

Так вот, мы объединили все возможные направления в единое целое, превратив блог в своеобразный маркетплейс, а именно - в ваше персональное медиа в самом крупном комьюнити бухгалтеров.

Клерк дает возможность самостоятельно взаимодействовать с аудиторией, которую он же вам от всего сердечка предоставляет. 

С чего начать и что делать, чтобы блог стал успешным?

Во-первых, если ваша компания еще не представлена на Клерке (что уже недопустимо), мы добавим вас в Рейтинг. В нем собрана вся открытая статистика по действиям компании и взаимодействию с ней аудитории на сайте.

Здесь вы уже можете отвечать на отзывы (это важно), участвовать в обсуждении вопросов в комментариях и влиять на свой Клерк.Рейтинг

Этот параметр складывается из оценок и отзывов пользователей «Клерка» (и реакции компании на них), также в расчет берутся подписчики блога и количество просмотров его постов). Именно здесь происходит ваше первое касание с аудиторией.

Так о чем же конкретно можно писать в блоге на Клерке?

Ответ прост: обо всем и сразу. Тут же объясняем для чего это нужно

  • Продвижение ваших продуктов

Презентуйте свои товары и услуги в статьях; показывайте аудитории крутые кейсы; делайте акцент на изменениях и отличительных чертах; показывайте и рассказывайте, почему именно ваш продукт или услугу нужно приобрести прямо сейчас.

  • Создание позитивного информационного поля вокруг вашего бренда, повышение его узнаваемости и улучшение репутации

Публикуйте фотоотчёты с конференций и корпоративных собраний; пишите об успехах компании; рассказывайте о нововведениях и планах на будущее.

  • Поиск Клиентов, готовых совершить покупку

Публикуйте качественный экспертный контент; предоставляйте полезные материалы, чек-листы; делитесь идеями - все это повысит лояльность потенциальной аудитории к компании.

  • Поиск участников мероприятий

Анонсируйте события; рассказывайте о предстоящих мероприятиях (вебинары, курсы, семинары, конференции, бизнес-встречи) и публикуйте статьи о уже состоявшихся; дарите мероприятия в записи.

Как происходит привлечение максимального количества новых Клиентов и сбор заявок?

 Тут все просто. Любой материал из вашего блога на Клерке оснащен специальной формой лидогенерации, которая позволяет вам максимально быстро получить заявку, а клиенту в кратчайшие сроки связаться с вами, чтобы приобрести услугу. 

Форма лидогенерации имеет несколько видов. Она может как вести на вашу посадочную страницу посредством специальной кнопки,

так и сразу собирать данные пользователей.

Таким образом ни один потенциальный клиент не пройдет мимо вашего материала.

  • Блоги компаний ежемесячно читают более 1 миллиона ваших потенциальных Клиентов. За 2021 год общий охват про просмотрам блогов составил 9 726 023!
  • На данный момент общее количество подписчиков на все блоги на Клерке - более 260 000 пользователей. Только за прошлый месяц на блоги подписалось 36 000 читателей! (А это мог быть и ваш блог)
  • Алгоритмы сами приведут аудиторию, которой интересен ваш контент, когда блог станет популярным (а в этом мы вам поможем)
  • На Клерк.ру работу над своей репутацией успешно ведут, как индивидуальные предприниматели, так и представители крупного, среднего и малого бизнеса.

У нас уже ведут свои блоги бизнес-гиганты из разных направлений:

Тинькофф Бизнес, Мое дело, Контур, Калуга Астрал, РосКо, Ак Барс Банк, Модульбанк, Игумнов групп и многие другие. Не хватает только Вашего блога

“Что делать, если у нас лапки, и мы не можем писать, но очень хотим вести блог?”

Мы уже упоминали про возможность передать блог на аутсорс, так вот…

На помощь спешит наша любимая редакция. 

Как это работает?

Мы составляем контент-план, учитывающий ваши пожелания по темам и выпускаем материалы по мере их готовности, обычно это занимает от 3 до 10 дней. Плюс все написанные нами статьи мы передаем в ваше полное пользование и не несем за собой авторских прав. Также редакция Клерка может отрерайтить готовый материал, чтобы повысить его уникальность. Поэтому, даже если у вас нет пишущего человека в компании - вы можете вести блог с экспертным контентом.

Дополнительно в работу с блогом подключатся наши дизайнеры, которые нарисуют для вашего текста индивидуальную обложку.

Блог на Клерке — не просто формат, это уже неотъемлемая часть экосистемы сайта.

У нас многолетний опыт работы и огромная база крутых кейсов, о которых мы вам расскажем на личной встрече, еще раз детально разберем как это работает и поможем вам "найти" свою аудиторию. В работу подключится редакция, дизайнеры и недремлющий отдел сопровождения.

В общем, мы ждем вас в наших Блогах:)

Офисный кот из отдела Клерк.Бизнес

Офисный кот
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