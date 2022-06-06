Сколько ЭЦП нужно для нормальной работы бизнеса?

Давайте посчитаем потребность в ЭЦП нормальной фирмы: Итак, в 2023 году, когда все выпущенные коммерческие ЭП работать не будут, нам потребуется:

1. Директору (или ИП) - ЭЦП из налоговой. Некопируемая, т е. подписать документы можно, только воткнув её в компьютер. Подходит для торгов. Директор не очень хочет делиться этой своей подписью

2. Главбуху - для отчётности. Можно попросить ЭЦП Директора, если согласится- её контроль будет на Главбухе.

3. Менеджеру - для подписания документов на отгрузку контрагентам по ЭДО, для приёма электронных накладных . Тут подойдёт ЭЦП физлица + машиночитаемая доверенность. Это копируемая подпись, т.е. её можно хранить в памяти компьютера или сделать копию.

4. Для отчётности в Росалкогольрегулирование необходима ЭЦП на особом носителе - Рутокене 2.0, если предполагаются продажи водки/пива, её можно получить в ИФНС в качестве первой подписи. Что не отменяет потребность по ЭЦП по доверенности для всего остального - отчетности и документооборота.

5. ЭЦП для Онлайн-кассы - подойдёт ЭЦП Директора.

6. Если компания пользуется аутсорсингом бухгалтерии - логично оформить ЭЦП на аутсорсера по доверенности.

7. Если подпись первого лица внезапно сломалась (потерялась, за тумбочку упала) - выручит подпись доверенного лица. Срочные отчеты уйдут, а директор спокойно восстановит свою ЭЦП и ИФНС.

Отсюда делаю вывод, что наличие второй подписи - это необходимость.

МЧД - наше будущее. Согласны?

Есть ли еще ситуации, когда жизненно нужна ЭЦП по доверенности?