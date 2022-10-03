Налоговая отчетность

Отчетность за 3 квартал 2022г. - Как мы сдавали ее по МЧД

Не все операторы готовы отправлять отчетность с МЧД (и не всю отчетность!)

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Отчетность за 3 квартал 2022г. - Как мы сдавали ее по МЧД
Кто первый оператор, реализовавший МЧД в полном объеме?

Предыстория.

Компании, в рамках перехода к формату "Одна компания - одна ЭЦП из ФНС" запаслись подписями, выданными по "старому формату", аж до декабря 2022г.

Дабы не допустить январский коллапс со сдачей отчетности, мы решили протестировать на 3 квартале, как же она уходит с МЧД.

Для тестирования выбраны 2 оператора - СБИС и Контур. И пока 3:2 в пользу Контура. СБИС категорически не отправляет отчетность в ПФР по МЧД! Вот официальный ответ ТП:

А теперь подробнее о технологии и с картинками.

1.Как создать МЧД в СБИС.

Отчетность - Доверенности + Доверенность

Предварительно Доверенное лицо должно быть заведено в списке Сотрудников, указаны паспортные данные и должность. Возможно Доверие сотруднику другой организации или ИП. Срок доверенность может быть любой, хоть 30 лет.

2.Как отправить Доверенность в ИФНС, ФСС, ПФР.

Внутри Доверенности последовательно нажимаем Регистрацию в ИФНС и ФСС. Для ПФР формируем Уведомление о предоставлении полномочий представителю (УПУП) (в разделе Отчетность), скан доверенности с печатью уже не нужен.

Новый формат Уведомления ПФР:

После регистрации МЧД в ФНС и ФСС и уведомления ПФР отчетность можно сдавать.

Всю. Кроме ПФР. И исправлять данную оплошность Тензор пока не намерен.

Следующим постом расскажу с картинками как сформировать МЧД в Контуре.

Будут вопросы - задавайте. Здесь или техподдержке СБИСа.

Будут новости (получится сдать ПФР через доверенное лицо в СБИСе) - тоже пишите! Страна должна знать своих (героев) Операторов!

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