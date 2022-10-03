Отчетность за 3 квартал 2022г. - Как мы сдавали ее по МЧД

Предыстория.
Компании, в рамках перехода к формату "Одна компания - одна ЭЦП из ФНС" запаслись подписями, выданными по "старому формату", аж до декабря 2022г.
Дабы не допустить январский коллапс со сдачей отчетности, мы решили протестировать на 3 квартале, как же она уходит с МЧД.
Для тестирования выбраны 2 оператора - СБИС и Контур. И пока 3:2 в пользу Контура. СБИС категорически не отправляет отчетность в ПФР по МЧД! Вот официальный ответ ТП:
А теперь подробнее о технологии и с картинками.
1.Как создать МЧД в СБИС.
Отчетность - Доверенности + Доверенность
Предварительно Доверенное лицо должно быть заведено в списке Сотрудников, указаны паспортные данные и должность. Возможно Доверие сотруднику другой организации или ИП. Срок доверенность может быть любой, хоть 30 лет.
2.Как отправить Доверенность в ИФНС, ФСС, ПФР.
Внутри Доверенности последовательно нажимаем Регистрацию в ИФНС и ФСС. Для ПФР формируем Уведомление о предоставлении полномочий представителю (УПУП) (в разделе Отчетность), скан доверенности с печатью уже не нужен.
Новый формат Уведомления ПФР:
После регистрации МЧД в ФНС и ФСС и уведомления ПФР отчетность можно сдавать.
Всю. Кроме ПФР. И исправлять данную оплошность Тензор пока не намерен.
Следующим постом расскажу с картинками как сформировать МЧД в Контуре.
Будут вопросы - задавайте. Здесь или техподдержке СБИСа.
Будут новости (получится сдать ПФР через доверенное лицо в СБИСе) - тоже пишите! Страна должна знать своих (героев) Операторов!