Планирование, как полет над облаками

Много лет, я терпеть не могла планирование. Мне казалось скучным, душным и явно не подходящим для меня. Распространенная система планирования «Воронкой шагов» – это для меня было как тюремный режим по часам.

Мне, которая увлекалась моментально разными увлечениями и направлениями - планирование казалось не помощником, а надзирателем. Многократные попытки войти в ряды планирования Стиляг-Консерваторов с их четкой модной системой и дисциплиной , я многократно с треском проваливала.От этого ощущение, что я «никогда так не научусь танцевать как Они» добавлялось только разочарования в себе.

Все бы ничего, но внезапно свалившиеся проблемы в сочетании с миллиардами отодвинутых в сторону любимых увлечений, целей, проектов..тьмой Хвостов. И вот я оказалась в полном Бардаке, без точек опоры, точно не знающая что делать, куда идти.Без структуры и с внутренними ресурсами "минус ноль" . Как говорят мир потерял свои краски, шандарахнул по полной всей лавиной в один миг.

Надо было как-то подниматься и выкарабкиваться из развалин. Строить свою Вселенную заново и что-то делать, пусть даже с уже подрезанными крыльями.

Так как я бухгалтер и мой мозг привык мыслить шагами-схемами как в программе (благо торчание в 1с прекрасно развивает именно такой тип мышления) я стала рисовать схемы. Потом уже я узнала про майнд-карты. Схемы-потому,что я терпеть не могла списки. Тем более с указанными сроками.

Так как я довольно творческий человек, к этим схемам я добавляла свои рисунки.Потом я узнала,что они называются скетчи.А мои каракули пока думаю в углу листа-это и есть нейрографика.

Так как я Хаотик, во-первых я это поняла (признала, смирилась и простила себя), а во-вторых я интуитивно стала строить свое планирование по стратегии «от Мечты к Цели». Потом я узнала, что начинать именно с таких широченных штрихов-направлений, без оглядки на возможности и трудности называется планирование стратегией «Веер возможностей». И да, по этой стратегии Мечты- это и есть НАД-ЦЕЛИ.

Описывать саму стратегию нет смысла.Набрав в поисковике «Веер возможностей» он выдаст Вам огромное количество материала.

Чем эта система действительно замечательна:

(она напоминает полет в небе между облаками)

Когда нет внутренних ресурсов, нет точек опоры, нет видимых шагов и понимания «куда идти»- она незаменима. Замечательность ее в том, что она отлично выполняет функцию первого шага-«Бережного разгона» на низком старте.Она не ставит ограничений.Мечтай без оглядки. Систему можно применять, также когда наоборот , ты четко понимаешь что будешь делать.Времени на подробное планирование и декомпозицию целей тратить нет смысла. Она очень мобильна, так как выбрав только направление(возможность) ты шагаешь и уже на ходу лишь слегка корректируешь свои действия.Можно делать «раскадровку» цели или задачи, но не на все направление, а только на отдельные участки. Эту стратегию можно применять в планировании недели или месяца или декады. Например, у Вас большая налоговая проверка. Нет смысла делать подробное планирование.Вы ориентируетесь на местности в процессе. Направление Вам и так известно. Нравится эту систему применять в рамках «плотных недель квартальных отчетов».Я называю такие недели «планирование на ладошке». На неделю ставится 5 направлений.И все. Остальное даже не планируется и идет в хаотичном порядке " между прочим". Нравится применять эту стратегию,немного придав ей игривость.Устраиваю себе тематические недели. Например неделя «Слабое звено».

Любой метод планирования бесполезен, пока он не подстроен под себя. Я немного откорректировала и подстроила его под Хаотика. И конечно, я сейчас использую и «воронку шагов»- но именно «веер возможностей»- моя любимая стратегия.Там много всего: и творчество и широта и объем и неопределенность..и Хаос, в котором надо найти и создать порядок.

В классическом варианте «Веер возможностей» это стратегия предназначенная для определения направления движения к решению проблемы. «Веер возможностей» не решает проблему, а задает направление движения к ее решению. Если приходится действовать в условиях сильных ограничений, недостатка или отсутствия ресурсов – и тогда необходимо искать действительно новые способы и решения, которые приводят нас к результату. В описаниях этой системы используют:

Задачная ситуация – когда понятно, что надо делать, как надо делать, что мы хотим получить, можно составить план действий – остается взять и сделать.

Проблемная ситуация - абстрактна, когда ее невозможно решить имеющимися методами и способами. Для того, чтобы ее разрешить, нужно придумать принципиально новый метод, способ или технологию.

Я стала применять такую стратегию не только для решения проблем. Но и для вполне спокойных целей. Мне нравится ассортимент инструментов, которые можно использовать на разных участках шагая «Направлением». Использовать новые, разные, сочетать несочетаемое. Да, есть Хаотичность в таком варианте движения внутри «линии направления»….но разве Хаотика это пугает?!Это и есть тот ритм новизны и состояние любопытства « А что ж получится»? И такую Хаотичность Хаотики легко умеют контролировать, если знают "правила своей игры"

Я как Хаотик, люблю формулировки, которые расширяют цели. Поэтому редко говорю мысленно «спланировать неделю». Я мыслю формулировкой «упаковать неделю». Т.к. именно такая формулировка сочетается с стратегией «Веер возможностей».

"Веер возможностей"- это лучшая стратегия чтобы двигаться и взлетать над облаками.