Про бухгалтера

Хороший, частый долгий отпуск и высокая, постоянно повышаемая з/п+премии могли бы отлично греть мне душу и сохранять постоянно высоким интерес к работе!)))

Но это – из раздела сокровенных розовых мечт, читай утопия.

А на реальных рабочих местах – ну вот, положа руку на сердце – ну чем можно подогреть конкретно мой интерес к работе?

Постоянные противоречивые и противоречащие друг другу новшества и новости от ИФНС, Минфина, Роструда и прочих, чтоб их, органов?

Регулярные закидоны начальства?

Фоном к которым частенько идут круглые глаза дорогих коллег, которые закупили материалов на ах.. какую большую сумму денег и не вспомнили о том, что надо сдать в бухгалтерию закрывающие документы, или отгрузили товара на ах.. какую сумму и не потребовали обратно подписанные контрагентами документы? и проч., и проч., и проч.

ФСС с их выплатами по больничным, которые они время от времени задерживают и куда не дозвониться/не дописаться и только лично страхователям позволено явиться, чтоб засвидетельствовать им свое глубочайшее почтение и напомнить об их обязанности выплачивать пособия?

Вот эти вот глюки ненаглядных программ, для ведения учета и сдачи отчетов, в которых мы якобы все делаем левым наманикюреным мизинчиком в перерывах между поеданием тортиков и попиванием чаечков и ничем особо не заморачиваемся весь день?

Да, я целыми днями напролет развлекаюсь, проходя бесконечные квесты, решая шарады и головоломки от ненаглядных ИФНС и Ко, включаю психолога для себя, коллег и директора, устраиваю коллегам допросы (иногда хочется по столу так – ХРЯСЬ! кулаком и лампой в глаза особо бессознательным) и играю в детективов, разыскивая документы, принимаю образ коллекторов и робингудов и борюсь не щадя себя с наглыми ФСС, оставляющими болезных коллег без средств к существованию, становлюсь почти программистом, чтоб разобраться с бухгалтерскими помогателями-программами для учета и отчетности.

Развлечение? Вы серьезно?!?!?!))) Моя работа!

Болезни стареющего и дряхлеющего от безделья мозга, который иные лентяи ничем не развивают и не укрепляют, современному бухгалтеру не грозят!

Бухгалтерия форева)