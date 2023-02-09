Общество

Бухгалтер: добро или зло. Как не стоит обесценивать работу бухгалтера

Дневник бухгалтера.

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Недавно в очередных обсуждениях к материалам на Клерке наткнулась на комментарий со словами:

Бухгалтерия не приносит прибыль

Во мне сразу вспыхнуло – вот как так то?!?!

Я люблю свою профессию. И люблю «всем вот этим вот» заниматься. Ну может, первичку не особо люблю. Технический прогресс делал бы процесс проще и приятней, но он не всем доступен, не все могут его себе позволить и не все этот технический прогресс приветствуют и принмают.

Но это лирическое отступление. Хотя, тоже укладывается в тему разговора, это абзац с мыслью о том, как не потерять НДС к вычету, собрав всеми доступными способами максимально возможное количество закрывающих документов.

А вообщем, бухгалтера представляю себе неким защитным буфером компании от ИФНС и Ко, от всяких злоумышленников-аферистов, иногда в лице дорогих сотрудничков.

Но не всегда директор компании это понимает. Не всегда ему понятно, зачем все делать так, как надо, а не так, как ему хочется.

Думаю, у многих бухгалтеров есть свои, разные истории принесения денежной пользы для своей компании.

...Истории возмещения НДС. Положено по закону и это не прибыль? А вы пробовали получить эти самые свои денежки из бюджета?...Истории получения субсидий, например ковидных, помните? Получали? ...У меня были истории спасения директора из лап натуральной вымогательницы в виде преданнейшей сотрудницы, якобы попавшей в трудную жизненную ситуацию, истории о похороненном НДС, не принятом к зачету, истории об... Это все деньги! И таких историй много, очень!!! много. О таком, иногда совсем мелком и на первый взгляд даже незаметном, но складывающемся в рубли, сотни, тысячи, миллионы. Возможно, это не прибыль, в прямом смысле.

Но вотпотери, если не возмещать, не получать, не собирать, не делать как надо и не быть тем самым буфером – очень ощутимы.

А вы говорите...))

Este
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Бухгалтер

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