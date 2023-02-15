Какого цвета ваша рабочая неделя

Вы раскладываете дни недели по цветам?

У меня так:

Понедельник

Графитово-черный – почти весь день. ЕНС и прочие прелести.

Нет, с самим-то ЕНС все понятно. Еще в прошлом году вебинары и куча, нет кучища! прочитанной информации.

Но вот с остатками и движениями ЕНС, который ИФНС держит в строго-секретной-перед-прочтением-уничтожить-тайне от налогоплательщиков, вот там черно-графитовый лес.

С каждой очередной полученной от ИФНС справкой и ответом на запрос лес все темнее, ЕНС все запутанней и неуловимей.

К вечеру ломается вечный калькулятор, а понедельник слегка светлеет, до темно-серого.

Вторник

Утро туманное, утро графитовое, темно-серое. Примеси темно-фиолетового. К вечеру синеет.

ЕНС бордовым фоном нервирует сознание, но за текущими делами получается временами отвлечься.

Среда

Среда – это маленькая пятница.

В утренний темно-фиолетово-серый все больше примешивается синий и даже немного бирюзы.

ЕНС, что характерно, никуда не делся, но ведь у всех с ним бардак, и как-то даже становится легче от этой мысли.

Даже Клерк устал про него с утра до вечера ажиотировать.

Четверг

Синий. Местами голубой, зеленоватый.

К неразберихе с ЕНС можно привыкнуть, да и столько злободневных тем о нем можно обсудить! Глаз почти не дергается.

Пятница

Ура! Настроение за весь день от графитового до солнечно-желтого.

ЕНС на той же стадии непонимания и отрицания, но до понедельника о нем можно забыть – похоже, он никуда от нас сбегать не собирается.

Прошло два дня

Понедельник. Графитово-черный.

Опять ЕНС, как снежный ком. За выходные вырос и тумана все больше.

Доколе!