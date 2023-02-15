Какого цвета ваша рабочая неделя

Вы раскладываете дни недели по цветам?
У меня так:
Понедельник
Графитово-черный – почти весь день. ЕНС и прочие прелести.
Нет, с самим-то ЕНС все понятно. Еще в прошлом году вебинары и куча, нет кучища! прочитанной информации.
Но вот с остатками и движениями ЕНС, который ИФНС держит в строго-секретной-перед-прочтением-уничтожить-тайне от налогоплательщиков, вот там черно-графитовый лес.
С каждой очередной полученной от ИФНС справкой и ответом на запрос лес все темнее, ЕНС все запутанней и неуловимей.
К вечеру ломается вечный калькулятор, а понедельник слегка светлеет, до темно-серого.
Вторник
Утро туманное, утро графитовое, темно-серое. Примеси темно-фиолетового. К вечеру синеет.
ЕНС бордовым фоном нервирует сознание, но за текущими делами получается временами отвлечься.
Среда
Среда – это маленькая пятница.
В утренний темно-фиолетово-серый все больше примешивается синий и даже немного бирюзы.
ЕНС, что характерно, никуда не делся, но ведь у всех с ним бардак, и как-то даже становится легче от этой мысли.
Даже Клерк устал про него с утра до вечера ажиотировать.
Четверг
Синий. Местами голубой, зеленоватый.
К неразберихе с ЕНС можно привыкнуть, да и столько злободневных тем о нем можно обсудить! Глаз почти не дергается.
Пятница
Ура! Настроение за весь день от графитового до солнечно-желтого.
ЕНС на той же стадии непонимания и отрицания, но до понедельника о нем можно забыть – похоже, он никуда от нас сбегать не собирается.
Прошло два дня
Понедельник. Графитово-черный.
Опять ЕНС, как снежный ком. За выходные вырос и тумана все больше.
Доколе!