Стих о стихах от бухгалтера

На дворе дрова, а на календаре начался март.
Бухгалтерское время стремительно приближается к годовому балансу, а очередная рабочая неделя наконец-то к своему логичному пятничному завершению, потому снова у меня стихотворческая пятница.
Мысли сегодня все ни о чем и обо всем, не знаю почему, может быть весна.
Потому и стихи сегодня просто о стихах)
***
Мои рифмы словно птицы,
Вольно в мир я отпускаю.
Сочиняю небылицы,
Словно воздух выдыхаю!
Верить можете, не верить -
Рифмам это не помеха.
Коль не можете проверить,
Почитайте ради смеха.
Сны смотрю цветные ночью,
Днем транслирую стихами.
Заменяю многоточьем,
Что не высказать словами.
Стих писала между делом,
Мысли в строчки собирала.
Не судите слишком строго,
Как я рифмы сочиняла.