Общество

Стих о стихах от бухгалтера

Очередная рабочая неделя подошла к концу и ее логическое завершение это стихотворческая пятница.

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На дворе дрова, а на календаре начался март.

Бухгалтерское время стремительно приближается к годовому балансу, а очередная рабочая неделя наконец-то к своему логичному пятничному завершению, потому снова у меня стихотворческая пятница.

Мысли сегодня все ни о чем и обо всем, не знаю почему, может быть весна.

Потому и стихи сегодня просто о стихах)

***

Мои рифмы словно птицы,

Вольно в мир я отпускаю.

Сочиняю небылицы,

Словно воздух выдыхаю!

 

Верить можете, не верить -

Рифмам это не помеха.

Коль не можете проверить,

Почитайте ради смеха.

 

Сны смотрю цветные ночью,

Днем транслирую стихами.

Заменяю многоточьем,

Что не высказать словами.

 

Стих писала между делом,

Мысли в строчки собирала.

Не судите слишком строго,

Как я рифмы сочиняла.

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Бухгалтер

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