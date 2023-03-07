Общество

Нежное мартовское лирическое стихотворение

Предпраздничное настроение в стихах!

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...с утра весенний снегопад

Рисует белым по земле,

А я, быть может, невпопад,

Пишу опять письмо тебе.

 

Про надоевшую метель,

Про то, что зябко и мороз,

Что солнца нет и серый день,

«Теплу не быть» вещал прогноз.

 

О том, что ждать и ждать капель,

О том, что печь трещит огнем,

И наша старая сирень

В снегу стоит под фонарем.

 

Пишу про то, что жду весну,

Который год, который раз,

Возможно, чушь порой несу,

В письме к тебе, не напоказ.

 

Летят снежинки за окном,

Рисуют белым по стеклу,

За годом год, и день за днем

Ты знаешь, я тебя...

Este
Este
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