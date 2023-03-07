Нежное мартовское лирическое стихотворение

...с утра весенний снегопад
Рисует белым по земле,
А я, быть может, невпопад,
Пишу опять письмо тебе.
Про надоевшую метель,
Про то, что зябко и мороз,
Что солнца нет и серый день,
«Теплу не быть» вещал прогноз.
О том, что ждать и ждать капель,
О том, что печь трещит огнем,
И наша старая сирень
В снегу стоит под фонарем.
Пишу про то, что жду весну,
Который год, который раз,
Возможно, чушь порой несу,
В письме к тебе, не напоказ.
Летят снежинки за окном,
Рисуют белым по стеклу,
За годом год, и день за днем
Ты знаешь, я тебя...