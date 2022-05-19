Опасное заболевание налогового консультанта: Нездоровый пофигизм

Обмениваясь мнениями с коллегами, приходится констатировать, что нездорового наплевательского отношения переизбыток. Возможно, это связано с тем, что профессия налогового консультанта сродни профессии врача. Редко кто приходит к нам с радостным видом и сообщает: «А посмотрите, как у меня все хорошо с налогами и бухгалтерией». Бывает, что обращаются с целью проверки, а все ли в порядке (чаще всего зная, что нет). Но это большая редкость.

Зачастую обращение происходит, когда уже мало что можно исправить. Даже не в момент, когда проверка пришла, а в момент, когда проверка ушла, все написала и самим не удалось ничего сделать. Но сегодня речь все-таки не совсем об этом, а о том, что нездоровый пофигизм — это очень плохо. Потому, что именно он приводит практически ко всем проблемам.

Давайте попробую сформулировать, что я под этим термином понимаю. Нездоровый пофигизм – это действия или, чаще всего, бездействия, которые в перспективе могут привести к серьезным финансовым потерям. Своевременное решение какого-то вопроса, конечно, требует определенных усилий или финансовых вложений, но совершенно несопоставимых с теми, которые требуются, когда «уже поздно». Приведу несколько самых распространенных ситуаций из практики.

Отсутствие легенды при покупке бумажного НДС. Как часто мы с коллегами пишем об этом, так же редко встречается заранее продуманные "легенды". Распространенная практика, что строители наняли за наличку рабочих, провели их на объект, а через год ломают голову над тем, как бы доказать, что у субподрядчика были работники. Почему бы не нанять их от имени того самого субчика (строительные лавки живут достаточно долго), не провести через журнал пропусков – вопрос риторический.

Такие же вопросы могут быть заданы и по поводу заключения договора, подготовки всех документов и т.д. Ведь все равно вы знаете, будете ли использовать поставщика НДС или нет. Почему бы не потратить пару часов, чтобы накидать план того, что может в будущем потребоваться в налоговой? И не тешьте себя иллюзиями, что вам попадется такой крутой флагман, что никаких запросов – комиссий не будет. Только, если вы не создадите легенду заранее и не продумаете, что необходимо оформить вовремя, «потом» многого сделать не сможете.

Кредиторская задолженность. Еще одна из крайне болевых точек предпринимателей. Задайте себе вопрос: «Как часто вы видели в бизнесе, что в течение длительного периода времени с действующей фирмы не требуют долги»? Месяц - два, пока заказчик не расплатился, еще подождут (может дольше), но что бы годами? И инспектора это отлично понимают и указывают при проверке. Или перед проверкой.

У неконтролируемой кредиторки есть еще один недостаток – ваш бизнес формально должен кому-то деньги. Пока это разовые случаи, но может так случиться, что к вам кто-то предъявит претензии. Или попробовать решить свои проблемы вашей кредиторкой, если вы использовали фирму-партнера, которая ведет реальную деятельность, а НДС «приторговывает».

Подотчет. Из месяца в месяц выдавать директору суммы сопоставимые с ФОТом и не отчитываться – такое себе. Понятно, что директор или совсем об этом не думает или думает, что это проблема бухгалтера. То же самое думает и бухгалтер. В том смысле, что это проблема директора (кстати, это правда). А вместе они болеют нездоровым пофигизмом. Годами болеют.

Чем меньше нездорового пофигизма будет в вашем бизнесе, тем больше вероятности того, что вам не придется обращаться к налоговым консультантам с фразой «ой, у нас проблема с налоговой». Решить вовремя эти вопросы не так уж и сложно.

А вам присущ нездоровый пофигизм?