Как составить резюме бухгалтера: советы по заполнению разделов, образцы, шаблоны

Бухгалтера часто называют правой рукой руководителя, поэтому отбор кандидатов на эту должность проводится особенно тщательно. Одно из первых и самых важных испытаний для претендентов — скрининг резюме.

Многие соискатели подходят к заполнению документа формально: ограничиваются хронологическим описанием опыта работы, причем не всегда релевантного. Такие анкеты часто остаются непрочитанными до конца. Сегодня ответим на вопрос, как составить резюме бухгалтера, которое с первых секунд привлечет внимание рекрутера, а также рассмотрим сервисы, где можно сделать документ по готовым шаблонам.

Советы по заполнению резюме бухгалтера

По статистике, на рассмотрение одного резюме рекрутеры тратят около 8 секунд. Если за это время анкета не впечатлит специалиста по найму, соискатель рискует остаться без работы. Чтобы подтвердить свой профессионализм и «затмить» конкурентов, при составлении документа нужно придерживаться определенных правил.

К каждому разделу предъявляются свои требования:

Опыт работы. Здесь не нужно подробно описывать весь послужной список. Указывайте только тот опыт, который соответствует условиям вакансии. При заполнении блока укажите название компании, в которой работали, занимаемую должность, кратко перечислите выполняемые должностные обязанности. По возможности отметьте 2-3 профессиональных достижения с количественными показателями.

Образование . Большинство работодателей хотят видеть в штате бухгалтеров с профильным образованием. При заполнении раздела укажите название ссуза или вуза, факультет, специальность и год выпуска. Дополнительно напишите о прохождении курсов повышения квалификации.

Профессиональные навыки. Заполняя этот блок, ориентируйтесь на требования работодателя. Указывайте как можно больше компетенций, обозначенных в вакансии.

Личные качества. Бухгалтер ежедневно работает с числами и регулярно отчитывается перед контролирующими органами. Поэтому рекомендуем перечислить в этом разделе такие черты характера, как скрупулезность, организованность, ответственность, усидчивость.

По желанию можно заполнить дополнительные блоки. Например, «О себе», «Хобби», «Публикации», «Награды».

Согласно исследованию карьерного портала SuperJob, 44% работодателей отдают предпочтение кандидатам, в чьих резюме указан размер желаемой зарплаты. Соответственно, этот показатель тоже стоит обозначить в своем документе.

Рекомендации по оформлению резюме

Сегодня к оформлению резюме предъявляется не меньше требований, чем к его содержанию. «Полотно» текста и избыток информации считаются дурным тоном. Документ должен иметь четкую структуру и приятный дизайн.

Признаки хорошо оформленного резюме:

Анкета умещается на 1 странице формата А4.

Каждый раздел выделен с помощью полужирного начертания шрифта или подзаголовка.

Обязанности и компетенции перечислены в виде списка.

В документе присутствуют инфографические элементы: иконки, графики, таймлайны, диаграммы.

Главные моменты «подсвечены» цветом.

Соблюдены все правила типографики.

Если хотите сделать свое резюме более наглядным, добавьте профессиональную фотографию в деловом стиле.

Заполнить резюме с нуля с учетом всех перечисленных требований сложно. Особенно при недостаточном владении дизайнерскими навыками. Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно оформить анкету, советуем воспользоваться готовым шаблоном. Рассмотрим несколько сервисов, где можно найти интересные макеты.

Microsoft Word

Многие ежедневно работают с вордовским редактором и не знают, что здесь есть интересные шаблоны для создания разных видов документов. В том числе и резюме. Чтобы приступить к заполнению анкеты в Microsoft Word, необходимо:

Открыть новый файл. В главном меню нажать на кнопку «Создать». В поисковую строку ввести запрос «резюме». Выбрать понравившийся бланк.

Не будем подробно рассматривать заполнение каждого поля, поскольку все и так прекрасно умеют работать в Microsoft Word.

Образец резюме бухгалтера, составленного в Майкрософт Ворд:

Google Docs

Еще один привычный нам сервис. Здесь тоже есть шаблоны для создания резюме. Их не так много, как в Microsoft Word, к тому же бланки имеют более скромный дизайн. Но бухгалтеру и не нужно слишком броское резюме, поэтому макеты от Гугл Докс вполне подойдут для составления анкеты.

Для заполнения резюме при создании нового документа потребуется выбрать подпункт меню «Использовать шаблон» и выбрать понравившийся бланк. На момент написания статьи в Google Docs доступно всего 5 макетов (в верхнем ряду):

Готовое резюме бухгалтера-кассира, сделанное с помощью шаблона Гугл Докс:

Конструктор резюме

Самый быстрый способ составить грамотное резюме — воспользоваться онлайн-конструктором. Пользователям подобных сервисов доступны шаблоны с приятным дизайном, адаптированные под требования рекрутеров. Чтобы составить привлекательную анкету, нужно внести в отведенные поля свою информацию.

Для примера рассмотрим, как сделать резюме бухгалтера с помощью онлайн-конструктора MyResume.

Заходим на сайт, регистрируемся и нажимаем на кнопку «Составить резюме»:

Выбираем понравившийся бланк в галерее шаблонов:

Последовательно заполняем каждый раздел:

Образец резюме бухгалтера, составленного в онлайн-конструкторе:

Графический редактор

Сегодня в графических редакторах можно работать не только с визуальным контентом, но и с документами. Если владеете хотя бы базовыми дизайнерскими навыками, используйте для составления анкеты этот оригинальный вариант.

Давайте рассмотрим, как сделать резюме бухгалтера в одном из популярных графических редакторов Figma.

Чтобы получить доступ к шаблонам резюме, зайдем в свой личный кабинет, перейдем во вкладку Community и в поисковую строку введем «CV»:

По нашему запросу открывается очень много проектов с шаблонами:

Осталось открыть понравившийся макет и заполнить анкету в редакторе.

Образец резюме помощника бухгалтера, составленного в Фигме:

Что в итоге

Качественное резюме бухгалтера — ключ к быстрому и успешному трудоустройству. Чтобы произвести хорошее впечатление на HR-специалиста и выделиться среди других претендентов, уделите внимание не только содержанию, но и оформлению документа. Готовую анкету направляйте работодателю в pdf-файле. Так вы защитите свои персональные данные от копирования и сохраните первоначальную структуру резюме.