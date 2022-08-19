Поиск сотрудников. Каков порядок учета расходов для целей налогообложения? Можно ли принять НДС к вычету?

Каждый из предпринимателей сталкивается с вопросом поиска сотрудников. На практике это выглядит так. Компания за плату размещает вакансии и получает доступ к резюме соискателей. Каков порядок учета расходов на услуги портала для целей налогообложения прибыли?

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Поиск сотрудников. Каков порядок учета расходов для целей налогообложения? Можно ли принять НДС к вычету?

У бухгалтера сразу возникает вопрос:

Каков порядок учета расходов на услуги портала для целей налогообложения прибыли, если компания:

  • нашла с помощью портала работника;
  • не нашла на портале подходящего работника?

Есть ли риски признания расходов на услуги по размещению вакансии? Можно ли принять НДС по таким услугам к вычету?

Налог на прибыль: Согласно п.1 ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные расходы, (договором, актом приемки оказанных услуг, счетами и т.п.), составленными в соответствии с требованиями законодательства РФ (№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Согласно пп. 8 п. 1 ст. 264 НК РФ, для целей налогообложения к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, относятся расходы по набору работников, включая расходы на услуги специализированных организаций по подбору персонала.

Таким образом, расходы, связанные с размещением на интернет порталах объявлений о подборе персонала, учитываются в составе прочих расходов.

 НДС: Организация, находящаяся на ОСНО, которая пользуется услугами портала HеadHunter может учесть данные услуги в расходах по налогу на прибыль:

  • если с помощью портала нашла кандидата и заключила с работником трудовой договор - учитывается в прочих расходах на дату подписания акта об оказании услуг (пп. 8 п. 1 ст. 264 НК РФ, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ).
  • если не нашла на портале подходящего работника – учитывается также в прочих расходах на дату подписания акта об оказании услуг. (Постановление ФАС Московского округа от 13.03.2009 № КА-А40/1354-09 по делу N А40-32344/08-75-75, Постановление ФАС Московского округа от 09.11.2007 № КА-А40/10001-07 по делу № А40-38224/06-140-265, Постановление ФАС Поволжского округа от 22.05.2007 № А55-29883/05-53. Суд, ссылаясь на п. 1 ст. 252 и пп. 15 п. 1 ст. 264 НК РФ, указал, что обоснованность расходов на оплату услуг по подбору персонала подтверждает не конечный результат таких услуг (например, наем работников), а сам факт их оказания.)

Входной НДС по услугам портала HeadHunter можно принять к вычету после подписания акта об оказании услуг и получения счета-фактуры. При этом не имеет значения, нашла ли с помощью портала организация работника или нет (п. 1 ст. 172 НК РФ).

Риски признания на услуги портала HeadHunter есть, так позиция контролирующих органов такова расходы по подбору персонала можно учесть в расходах по налогу на прибыль возможно в том случае, если организация фактически набрала сотрудников. В противном случае, по мнению контролирующих органов, данные расходы рассматриваются как экономически необоснованные (УФНС России по Москве от 22.03.2005 № 20–12/19398). Не исключено, что организации придется свою позицию доказывать в суде. Но, арбитражная практика (см. выше) на стороне налогоплательщика. Налоговое законодательство не дает прямых ограничений на признание расходов, не давших положительный результат.

C уважением, Лариса Турах

 

 

Лариса Турах
Лариса Турах
налоговый консультант

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