«Я САМ». Периодически слышу такие заявления, особенно от начинающих предпринимателей

Есть ПЛЮСЫ ведения учёта самостоятельно:

1️⃣ Вы будете знать о финансовой ситуации в своей компании, а значит — сможете оперативно решать связанные с этим вопросы 👍🏼

2️⃣ Вы будете всегда в курсе, какие налоги и в какой срок платить. Это позволит Вам заранее планировать свои платежи

плюсы закончились 😕

Теперь о недостатках самостоятельного ведения бухучета:

➖ не имея соответствующего образования и знаний, для того чтобы самому вести налоговый и бухгалтерский учет, Вам необходимо будет этому научиться (посещать курсы, читать специальные книги, журналы и т.д. 🤪)

➖ вы будете вынуждены тратить много времени на изучение нормативно-правовой базы и вносимых в неё изменений, которые происходят практически ежеквартально

➖ не факт, что Вы сделаете все отчёты идеально, а ошибки могут повлечь за собой штрафы

➖ затраты времени ⏰ на ведение бухгалтерского и налогового учета с развитием Вашего бизнеса будут расти

⠀как следствие 👇🏼

➖ снижение работоспособности, что негативно скажется на Вашем бизнесе. Наступит тот момент, когда Вам просто физически не будет хватать времени на множество других дел.

Как вы видите, при самостоятельном ведении учёта, Вы прекрасно будете осведомлены о финансовой картине своего бизнеса, а также будете в курсе всех нюансов, связанных с налогообложением.

Но, к сожалению, эти все плюсы со временем отойдут на второй план, особенно, если Вы не имеете соответствующих знаний в этой области 💼.

Но, выбор всегда за Вами:)

С уважением, Лариса Турах