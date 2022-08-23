Расходы по налогу на прибыль

Что важно знать о кредитной линии предпринимателю?

Почти каждый предприниматель использует в своем бизнесе кредитную линию от банков. Разберемся, что с расходами.

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Что важно знать о кредитной линии предпринимателю?

Например, компания заключает договор о предоставлении банком кредитной линии, поручителем по которому является физическое лицо. Договором поручительства предусмотрена обязанность компании по выплате вознаграждения поручителю — физическому лицу.

Могут ли быть расходы на поручительство включены в состав расходов для целей налогообложения прибыли компании?

Сначала обратимся к гражданскому кодексу и разберем само понятие «поручительство». Поручительство является одним из способов обеспечения исполнения обязательств (п. 1 ст. 329 ГК РФ). По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части (п. 1 ст. 361 ГК РФ). В рассматриваемой ситуации договор поручительства является возмездным, размер вознаграждения установлен договором (п. 4 ст. 421, п. 1 ст. 423, п. 1 ст. 424 ГК РФ).

Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано (абз. 1 п. 6 ст. 367 ГК РФ).

Налог на прибыль. В соответствие с п. 1 ст. 252 НК РФ в целях гл. 25 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ).

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Согласно пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся, в частности, другие обоснованные расходы.

Если договор поручительства был заключен для получения кредита на любые экономически обоснованные цели, то при расчете налога на прибыль вознаграждение поручителя можно учесть как внереализационные расходы организации в том отчетном периоде, к которому они относятся. (подп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ, письмо УФНС России по г. Москве от 28 декабря 2007 г. № 20-12/125177, ). Обоснованность включения расходов на поручительство подтверждается позицией ФАС Волго-Вятского округа в Постановлении от 08.05.2008 N А28-9947/2007-404/21.

С уважением, Лариса Турах

Лариса Турах
Лариса Турах
налоговый консультант

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