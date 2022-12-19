1. Телефонные звонки, пояснения по телефону "потому что у нас разъяснения", запросы, требования пл почте и прочая нечисть НК РФ не предусмотрена! Смело говорите это инспектору, а ещё лучше спрашиваете ФИО и тут же направляете письмо счастье в Управление.
2. У инспектора есть ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. Они несут ответственность как за свое действие, так и бездействие согласно КоАП и УК РФ.
3. На каждое действие ФНС должно быть основание, при чем обоснованное.
Спросить: "А чем это предусмотрено и на каком основании вы этого хотите?" - вполне нормальное явление с вашей стороны.
4. Информацию вы предоставляете только в рамках законодательства и в рамках основания по требованию/уведомлению.
5. Если это уведомление о вызове - идите, но это вас совсем не обязывает, что-либо говорить, ведь это вызов. 😉 "Простите, голова разболелась, я пошёл (-а) домой"
Что необходимо знать налогоплательщику при общении с инспектором ФНС ?!
1. Телефонные звонки, пояснения по телефону "потому что у нас разъяснения", запросы, требования пл почте и прочая нечисть НК РФ не предусмотрена! Смело говорите это инспектору, а ещё лучше спрашиваете ФИО и тут же направляете письмо счастье в Управление.