Когда можно оспорить Акт камеральной проверки⁉️

Когда нарушены существенные условия процедуры рассмотрения материалов.

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Что такое существенные условия❔️

Это обеспечение возможности лица, в отношении которого проводилась проверка, участвовать в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки....

Когда ФНС может не обеспечить возможности участвовать в процессе налоговой проверки ❔️

Когда в период налоговой проверки при обнаружении ошибок/неточностей/неясностей, не направила налогоплательщику требование о предоставлении пояснений.

А следовательно, инспекция изначально не обеспечила налогоплательщику возможность участвовать в рассмотрении материалов проверки и давать по ним пояснения.

В тоже время помимо процедуры уведомления должны соблюдаться сроки❗️

  • 10 дней - срок составления Акта

  • 5 дней - срок для вручения.

    Это регулирует ст.100, п. 1 и п. 5

Анастасия Тарбеева
Анастасия Тарбеева
Руководитель

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