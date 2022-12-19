Когда можно оспорить Акт камеральной проверки⁉️

Что такое существенные условия❔️
Это обеспечение возможности лица, в отношении которого проводилась проверка, участвовать в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки....
Когда ФНС может не обеспечить возможности участвовать в процессе налоговой проверки ❔️
Когда в период налоговой проверки при обнаружении ошибок/неточностей/неясностей, не направила налогоплательщику требование о предоставлении пояснений.
А следовательно, инспекция изначально не обеспечила налогоплательщику возможность участвовать в рассмотрении материалов проверки и давать по ним пояснения.
В тоже время помимо процедуры уведомления должны соблюдаться сроки❗️
10 дней - срок составления Акта
5 дней - срок для вручения.
Это регулирует ст.100, п. 1 и п. 5