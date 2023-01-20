Как уменьшить авансовые платежи по УСН в 2023 году. Разбираем, часть 2

Мы помним – право на уменьшение налога по УСН сохраняется, но меняется порядок применения.
Разбираемся в нем:
- Срок уплаты фиксированных страховых взносов до 31 декабря текущего года.
- Срок уплаты для взносов с дохода свыше 300 000 руб за год 1 июля следующего года за отчетным.
- Срок подачи уведомления не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов
Следовательно:
- уведомление по фиксированным страховым взносам – до 25.12.2023;
- уведомление по взносам с дохода свыше 300 000 руб – до 25.07.2023.
Важно помнить
- Уведомление ФНС должна получить ДО срока уплаты, в который будет распределять средства в счет взносов с ЕНС.
- ФНС распределяет налоги на основании уведомления или Налоговой декларации. А Налоговая декларация по УСН предоставляется сроком до 25 марта/ 25 апреля следующего года после отчетного ЮЛ/ИП соответственно.
То есть, при неподаче уведомления по фиксированным страховым взносам ежеквартально, ФНС не будет «знать» об уплате взносов, а это значит, что при предоставлении Декларации у налогоплательщика есть шанс попасть на пени.
Вывод:
- Оплачивать фиксированные страховые взносы
- После уплаты направлять уведомление в ФНС