ФНС рекомендует тем, кто работает с клининговыми компаниями, проверять их через новый сервис

Инфоресурс ФМ — это информационный сервис для поддержки проекта Федеральной налоговой службы по «обелению» отрасли клининга и технической эксплуатации. Он имеет два уровня доступа: общий и закрытый. Регистрация проста и занимает не более пары минут, при этом использование ресурса абсолютно бесплатно, а выгоду может принести немалую, во всяком случае — уберечь от доначислений со стороны ФНС.

Зарегистрированный в сервисе заказчик через личный кабинет проверяет списки сотрудников, направляемых на объект и может сверить их с базами данных ФНС России в автоматическом режиме, для того, чтобы понять: оформлен трудовой ресурс официально или получает зарплату в конверте.

Дело в том, что в отрасли клининга наиболее распространена незаконная оптимизация налогов, связанная именно с махинациями с ФОТ, т.е. работы выполняют сотрудники, как правило, неоформленные в штат. В сложившихся условиях, подобная ситуация помимо ухода от уплаты налогов, может нести, в том числе, и террористическую угрозу, поскольку на территорию объекта (а ведь это и торговые центры, и бизнес- центры, предприятия и госучреждения) проходят неизвестные и нигде не учтенные люди.

Инфоресурс имеет цветовую окраску «светофора»: компании-подрядчики раскрашены в красный, желтый, зеленый цвета. Зеленый означает, что сотрудничество с подрядчиком имеет минимальные риски, но все же 100% уверенность может дать только подписание налоговой оговорки. Желтый и особенно красный цвет подсветки сигнализируют о том, что благоразумнее с экономической точки зрения обезопасить себя подписанием с подрядчиком особых условий — налоговой оговорки в обязательном порядке и использовать в работе личный кабинет Инфоресура.

Заместитель начальника контрольного управления ФНС России Варвара Бурлевич, касаясь работы с Инфоресурсом ФМ, поясняла в одном из своих выступлений: «Мы предложили бизнесу сделать таким образом: списки сотрудников направлять через информационный ресурс в пользу заказчика и, соответственно, они автоматически сверяются с ФНС с базами данных по расчетам страховых взносов в ежеквартальном режиме, и заказчику выдается информация „подтвержден“ или „не подтвержден“. В случае, если (сотрудник) не подтвержден, заказчик вправе наложить штрафные санкции в размере каждого неподтвержденного лица с целью стимулирования не допускать налоговых правонарушений, оформлять все как положено, не демпинговать по ценам».

Стоит отметить, что с помощью Инфоресурса уже строится сотрудничество Сбербанка со своими подрядчиками по уборке. Компания Рольф также выдвигает одним из требований к своим клинерам обязанность регистрации в Инфоресурсе.

«Мы в Рольфе считаем, что эти меры помогают нам обезопасить свой бизнес от возможных претензий и доначислений со стороны ФНС России», — считает Наталья Дронова Руководитель Службы методологии бухгалтерского учета и налогообложения.

В ФНС России полагают, что взаимодействие посредством Инфоресурса имеет обоюдные выгоды как для бизнеса, так и для государства. Так, бизнес получает новый формат должной коммерческой осмотрительности и информацию от ФНС в текущем режиме, что способствует восстановлению добросовестной конкуренции.

Остается вопрос: зачем все это поставщикам? В такой ситуации, на первый взгляд, потенциальные налоговые риски, вроде бы как, перекладываются на поставщика. На самом деле эта такая форма сотрудничества позволяет поставщикам получить справедливые цены при заключении контракта, которые включают все налоги, и выйти из порочного круга недобросовестной конкуренции и соответственно избежать проблем с налоговой службой.

Для государства Инфоресурсы позволяют провести «обеление» экономики через оздоровление бизнес-среды. По словам В. Бурлевич, это восстановление честной конкуренции. «Как мы считаем, это залог успешного развития и успешных налоговых поступлений».

При этом есть доля налоговых оптимизаторов — популистов, считающих, что налоговые органы пытаются подобным образом переложить ответственность на самих участников бизнес- процессов. Такие взгляды выглядят по меньшей мере недальновидными, тем более в современных реалиях, когда государство нуждается в налоговых поступлениях в бюджет и не допустит безнаказанно продолжать в игру налоговые «кошки- мышки».

Нелишним будет отметить, что по словам главы Налоговой службы Даниила Егорова в январе-марте 2022 года в консолидированный бюджет РФ поступило 8,3 трлн рублей, что на 2,3 трлн рублей, или на 39%, больше, чем в январе-марте 2021 года.

Подробную инструкцию по работе с ресурсом мы разместили вот тут.

Борис Ангелов и Алевтина Иванова (специалисты автоматизированных систем в налоговой сфере)