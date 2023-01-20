Физики и Юрики. Под колпаком. Все.

Регистр населения или Физиков тоже уже посчитали

С 2022 года ФНС занималась первоначальным наполнением регистра населения.

Система формируется на основании 33 видов сведений, предоставляемых 12 поставщиками.

Основанием для создания записи о лице являются сведения ЕГР ЗАГС и МВД. Другие поставщики предоставляют сведения для обогащения записи – идентификаторы (ИНН, СНИЛС, статус предпринимателя, номер медицинского полиса, документы об образовании, постановка на учет в органах занятости и пр.).

Данные о родственных связях из ЕГР ЗАГС и история документов, удостоверяющих личность, позволят сформировать в регистре населения семейные связи.

С 1 января 2023 года сведения из регистра населения стали доступны уполномоченным органам для получения сведений о гражданах.

Планируется, что уже в 2024 году граждане смогут посмотреть информацию в регистре населения о себе и своих несовершеннолетних детях на портале госуслуг.

Регистр населения станет единственным эталонным источником сведений о физических лицах по окончании переходного периода (31.12.2025).

Кому- то кажется, что это из разряда конспиралогических теорий? Вот ссылка на первоисточник новости – сайт ФНС России.

АСК НДС или Юрики давно уже на учете

Когда- то грозное и беспощадное оружие ФНС для борьбы с юридическими лицами и предпринимателями, уклоняющимися от уплаты налогов программные комплексы АСК НДС, казались фантастикой.

Сегодня они позволяют налоговикам полностью автоматизировать контроль за движением финансовых потоков, анализировать и находить взаимосвязанные компании и ИП.

Как только программа обнаруживает разрыв в денежной цепочке – приходит проверка. Высокая эффективность комплексов подтверждена на практике.

Доначисления НДС, штрафы и пени по итогам «боевой операции» составили столь внушительную сумму с момента запуска, что в 2018 году комплексы АСК НДС 2 и АСК НДС 3 решено было внедрять повсеместно, одновременно работая над расширением их возможностей, а в структуре самой налоговой службы уже появилось новое подразделение из шести тысяч аналитиков.

Все эти меры позволили налоговикам неуклонно повышать эффективность работы и суммы сбора налоговых поступлений в бюджет неизменно растут.

Данные с аналитического портала ФНС

Проекты отраслевого обеления или никто не спрячется

Последние годы налоговая применяет отраслевой принцип работы, даже крупнейшие компании-налогоплательщики, выручка которых составляет 74% ВВП, администрируются специальными подразделениями ФНС, разделенными именно по отраслевому принципу.

Это выглядит логичным и удобным. По этой же логике «налоговые зачистки» и меры по увеличению собираемости налоговых платежей со стороны ФНС также проводятся по отраслевому принципу.

В числе первых действенность принятых мер по обелению экономики страны на себе ощутили агропромышленный сектор, сектор ритейла и дистрибьюции электроники. Сегодня компании, работающие в этих сферах, можно с уверенностью назвать «белыми» с точки зрения собираемости налогов.

Время обеления наступило для клининга. На очереди автоперевозки, охранная деятельность и в перспективе маячит строительство.

К примеру, клининг, который до старта проекта считался «чернушным» изменился более, чем существенно.

За три года с начала проекта обеления рынка фасилити услуг, средний уровень налоговой нагрузки по отрасли вырос с 1,5 – 3 % до 15-17%, у членов отраслевой Ассоциации клининговых и фасилити операторов этот показатель еще выше и составляет 20-25%.

Руководитель ФНС России Даниил Егоров

Но ФНС не собирается останавливаться на достигнутом.

Судите сами, дефицит федерального бюджета в 2022 году достиг 3,3 трлн рублей и оказался одним из крупнейших в истории России. Об этом говорил глава Минфина Антон Силуанов.

Покрывать этот дефицит пришлось за счет госзаимствований из средств ФНБ, за счет размещения облигаций федерального займа. И третий, самый простой способ и очевидный способ его пополнить – налоговые поступления.

Так что в перспективе ожидается еще большая эффективность деятельности налоговой службы. И цель будет достигнута. Или кто- то в этом еще сомневается?