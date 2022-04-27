Поиск кодов функций для СЗВ-ТД

Общедоступный онлайн-инструмент для помощи в определении кода исполняемой функции (кода ОКЗ)

Форма СЗВ-ТД: Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица ОКЗ: Общероссийский классификатор занятий ОКЗ (ОК 010-2014 (МСКЗ-08)) ОКПДТР: Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94)

С момента возникновения необходимости подавать сведения в ПФР по новой форме СЗВ-ТД у ответственных сотрудников организаций возникало немало вопросов в части определения кода выполняемой функции работника.

Поскольку классификатор ОКЗ описывает не должности и профессии, а именно занятия (т.е. по сути обобщенный род деятельности) возникают сложности с определением кода ОКЗ.

Цель нашего онлайн-сервиса – упростить, частично автоматизировать и помочь пользователю определить код выполняемой функции по ОКЗ.

Как это работает

В качестве источников данных используются:

‌Собственно сам классификатор ОКЗ

‌Классификатор ОКПДТР

В поисковую строку необходимо ввести запрос (занятие, код, должность, профессию, другое ключевое слово).

Далее происходит поиск непосредственно по классификатору ОКЗ. После этого программа анализирует смежный ОКПДТР.

Классификатор ОКПДТР определяет перечень всевозможных профессий рабочих и должностей служащих. Для каждой должности/профессии разработчиками определён код ОКЗ.

В отличие от относительно свежего ОКЗ (ОК 010-2014), последняя редакция классификатора ОКПДТР была разработана в 1994 году (действует с 1996 года). В это время действовала старая версия ОКЗ (ОК 010-93), соответственно указанные в ОКПДТР ссылки на коды ОКЗ являются устаревшими.

Поэтому алгоритм определения кода ОКЗ для профессии/должности учитывает переходную таблицу между ОКЗ-93 и ОКЗ-2014, разработанную Министерством труда и социальной защиты РФ.

В результате поиска приложение выводит на экран перечень найденных кодов ОКЗ, для каждого из которых отображается:

код функции

список позиций классификаторов, где найдено совпадение

полное текстовое описание кода ОКЗ

Предлагаем заинтересованным лицам воспользоваться данным функционалом. При возникновении вопросов или пожеланий для доработки или расширения функциональности, пожалуйста, оставляйте свои комментарии.