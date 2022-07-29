Закон о защите прав потребителей с 1 сентября 2022 года.

В текущей редакции статья запрещает лишь навязывать дополнительные работы или услуги к приобретаемым товаром. К примеру, если продавец говорит, что один товар нельзя купить без другого или без доп. услуг. А что нового с 1 сентября 2022 года? Расскажем в нашей статье.

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Закон о защите прав потребителей с 1 сентября 2022 года.

Федеральным законом от 01.05.2022 N 135-ФЗ внесены изменения в Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».

В пояснительной записке к инициативе указывалось, что в условиях значительного роста глобального рынка больших данных и развития интернет-технологий, рассчитанных на целевого потребителя, отмечается существенный рост обращений потребителей, содержащих жалобы на действия продавцов (исполнителей), которые требуют от потребителя предоставить свои персональные данные, угрожая ему отказом в заключении, исполнении, изменении и расторжении договора купли-продажи или оказания услуг (выполнения работ).

Согласно новой редакции документа, установили запрет на необоснованный сбор персональных данных покупателей, перечислили недопустимые условия договора.

Продавец не сможет, например, отказаться заключить договор с потребителем, который не пожелал предоставить персональные данные. Исключения — случаи, когда эта обязанность предусмотрена законом или связана с исполнением договора ( подробнее см. Обработка персональных данных: новые требования с 1 сентября 2022 года ).

Если покупатель запросит разъяснения в связи с таким отказом, продавец обязан дать информацию в течение 7 дней.

Кроме того, в законе перечислят недопустимые условия договора, которые:

  • уменьшают размер законной неустойки;
  • предусматривают выполнение допработ (оказание допуслуг) за плату без согласия потребителя;
  • устанавливают для потребителя штрафные санкции или иные обязанности, препятствующие свободной реализации права на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг);
  • предоставляют продавцу (изготовителю, исполнителю, уполномоченной организации или уполномоченному ИП, импортеру, владельцу агрегатора) право на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение условий обязательства (предмета, цены, срока и иных согласованных с потребителем условий), за исключением случаев, предусмотренных в нормативных актах РФ;
  • исключают или ограничивают ответственность продавца (изготовителя, исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного ИП, импортера, владельца агрегатора) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по основаниям, не предусмотренным законом;
  • ограничивают право потребителя на выбор способа и формы оплаты товаров (работ, услуг);
  • ставят удовлетворение требований потребителей в отношении товаров (работ, услуг) с недостатками в зависимость от условий, не связанных с недостатками товаров (работ, услуг).

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2022 года, при этом перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

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Вадим Петров
Вадим Петров
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