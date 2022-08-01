Российские банки снижают ставки по кредитам, в том числе ипотеке, и по депозитам

Напомним, Центробанк 22 июля 2022 года снизил ключевую ставку сразу до 8%.

Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне, — прокомментировали решение в Центробанке.

Так, кредиты подешевели, например, в «Альфа-банке». Минимальная ставка там теперь составляет 5,5% годовых. Сумма заема — от 50 тысяч до 7,5 млн рублей, оформить его можно на срок до 5 лет.

О снижении ставок заявили и в «Сбере». Минимальная ставка по кредитам стала меньше на один процентный пункт — теперь она составляет 13,5%, а на первый месяц — от 4,9% до 5,9%. Потребительский кредит в банке выдают на сумму от 30 тысяч до 8 млн рублей. Максимальный срок, на который можно оформить заем, — также 5 лет.

С 26 июля «Сбер» также изменил условия по ипотеке. Базовая ставка станет ниже на 0,6 п. п.

Оформить ипотечный кредит заемщики смогут по ставке от 9,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и для вторичного рынка, — рассказали в банке.

«ВТБ-Банк» тоже уже проинформировал своих клиентов об изменении условий кредитования. С 25июля процент по ипотеке на новостройки и вторичное жилье снижен на 0,6 п. п. — до 9,9%. Также в банке анонсировали скорое удешевление потребительских кредитов. Сейчас их выдают под 5,9%, но в ближайшее время ставка составит 5,4%, следует из сообщения пресс-службы.

Некоторые банки также сообщили о падении доходности по депозитам. Например, «Совкомбанк» с 26 июля снизил минимальные ставки по вкладам до 6,3%. Доходность по накопительному онлайн-счету упадет на 0,5 процентного пункта — до 7,5%. Вместе с тем банк также планирует снижение ставок по ипотечному и автокредитованию.

На такую реакцию и рассчитывал ЦБ для оживления экономики, комментирует Антон Сергунов — руководитель направления развития банковских карт «Банки.ру»:

Антон Сергунов

руководитель направления развития банковских карт «Банки.ру»

«Безусловно, снижение ключевой ставки повлияет в том числе и на снижение ставок на потребительские кредиты, то есть, грубо говоря, для потребителей кредитование станет возможным в случае, если потребительские цены непосредственно вверх не начнут расти, в таком случае у потребителей появится дополнительная возможность покупать долгосрочный товар, в том числе, и, скорее всего, будет оживать рынок ипотеки. Кроме того, за первое полугодие те клиенты, которые взяли достаточно дорогие кредиты, смогут рефинансироваться. Это тоже даст дополнительный буст для банковской системы, для того, чтобы снизить уровень просрочки, соответственно, оживить кредитный портфель. С точки зрения депозита, безусловно, снижение ключевой ставки также отразится на снижении ставок по депозитам, по вкладам, и в Российской Федерации уже клиенты научены горьким опытом, что как только случается кризис, в таком случае повышается ключевая ставка, за ней соответственно повышаются и процентные ставки на вклады, и клиенты бегут перекладывать свои вклады. В настоящий момент те, кто успел положить свои вклады на долгосрочный кредит, остались в выигрыше, те клиенты, у которых будут заканчиваться депозиты, депозиты пролонгироваться будут, конечно же, останутся на более низких ставках. В случае, если будет снижаться и ключевая ставка, мы увидим дальнейшее снижение и процентных ставок по депозитам. Клиентам будет менее выгодно держать деньги во вложениях. Это означает, что, скорее всего, эти же деньги начнут тратиться, это повлияет в том числе и на развитие экономики, с точки зрения роста потребительского спроса. Поэтому в целом все движение ЦБ направлено на то, чтобы оживить экономику».

Источник: ТАСС.