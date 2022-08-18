Нововведения для бизнеса с 1 сентября 2022 года.

С 1 сентября 2022 года расследовать несчастные случаи надо по новым правилам

Приказом от 20.04.2022 № 223н Минтруд утвердил:

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях;

формы документов и классификаторы, необходимые для расследования несчастных случаев на производстве.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года. Одновременно отменяется Постановление Минтруда от 24.10.2002 № 73, которое ранее регулировало данные вопросы.

Новое Положение устанавливает особенности расследования несчастных случаев, в частности, произошедших на находящихся в плавании рыбопромысловых и иных морских, речных и других судах; на объектах электроэнергетики и теплоснабжения; на объектах использования атомной энергии; несчастных случаев с работниками религиозных организаций, спортсменами и дистанционными работниками. В отношении последних установлены особенности расследования групповых несчастных случаев (два человека и более), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья или погибли.

Классификаторы используются при оформлении форм документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве.

Несчастные случаи классифицируются по нескольким признакам:

по типу — транспортные происшествия, падение с высоты, воздействие электрического тока и другие;

— транспортные происшествия, падение с высоты, воздействие электрического тока и другие; по причинам — конструктивные недостатки, несовершенство или нарушение технологического процесса, эксплуатация неисправного оборудования, неприменение средств коллективной защиты и другие;

— конструктивные недостатки, несовершенство или нарушение технологического процесса, эксплуатация неисправного оборудования, неприменение средств коллективной защиты и другие; дополнительные классификаторы — категории несчастного случая по времени суток происшествия несчастного случая, по времени от начала работы, по статусу занятости и другие.

(подробнее см. « Обновленный порядок расследования несчастных случаев на производстве с 1 сентября 2022 года. »).

Электронные транспортные накладные: что изменится с 1 сентября

Напомним, чтобы формировать перевозочные документы в электронном виде, нужно:

подключиться к системе ГИС ЭПД. В эту систему будут выгружаться все заполненные документы;

заключить договор с оператором ЭДО. Через данного оператора грузоотправители, перевозчики, грузополучатели будут обмениваться электронными перевозочными документами. Оператор ЭДО должен состоять в реестре, размещенном на сайте Минтранса (подп. 31 п. 1 ст. 2 Закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ );

); оформить для сотрудников усиленную квалифицированную электронную подпись. Это нужно сделать всем участникам ЭДО: грузоотправителю, грузополучателю и перевозчику для тех сотрудников, которые ставят свои подписи в транспортной накладной (в том числе для водителя);

заключить соглашение между всем участниками ЭДО.

В настоящее время идет тестирование системы ГИС ЭПД. Правила представления информации в государственную информационную систему электронных перевозочных документов и технических требований к информационным системам электронных перевозочных документов утверждены постановлением Правительства от 03.03.2022 № 281. Правила вступят в силу с 1 сентября 2022 года.

Порядок обмена электронными перевозочными документами и сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного взаимодействия, направления таких документов в ГИС ЭПД утвержден постановлением Правительства от 21.05.2022 № 931. Документ также вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

(так же см. « Новый формат электронной транспортной накладной (ЭТрН) с 1 сентября 2022 года. »).

Работодатели, работники и соискатели смогут обмениваться электронными кадровыми документами через госуслуги

С 1 сентября работодатели, работники и соискатели смогут обмениваться электронными кадровыми документами через портал «Госуслуг» (постановление от 01.07.2022 № 1192).

Пресс-служба Правительства сообщила о том, что с помощью личного кабинета соискатели и работники смогут оформлять, подписывать электронной подписью и отправлять работодателю кадровые документы.

«Решение о введении в организации электронного документооборота, перечень таких документов, а также категории работников, которые смогут перейти на новый формат, будет принимать работодатель», — уточнили представители пресс-службы.

По их словам, при положительном решении информационная система организации и портал «Госуслуг» будут взаимодействовать с помощью типового технического решения, интегрированного с порталом, либо с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, если к ней уже подключена информационная система работодателя, а электронные кадровые документы будут размещаться в личном кабинете сотрудника на портале госуслуг и храниться в информационной системе организации.

Пресс-служба правительства отмечает, что постановление подготовлено для реализации новых норм Трудового кодекса, устанавливающих возможность ведения электронного кадрового документооборота. Оно определяет механизм и технические решения, с помощью которых станет доступна такая возможность. При этом даже при использовании организацией электронного документооборота работодатели и работники при желании по-прежнему смогут использовать и традиционный формат предоставления бумажных документов.

(более подробно см. « Обмен документами между работодателями и работниками через госуслуги с 1 сентября 2022 года. »).

Напомним, что в конце 2021 года был принят закон об электронном документообороте в сфере трудовых отношений. Эксперты прогнозировали, что в ближайшие два года от кадровых бумаг откажется порядка 30-40% компаний среднего и крупного бизнеса.

С 1 сентября 2022 меняются коды в листке нетрудоспособности

Напомним, до 1 сентября 2022 года при заполнении поля листка нетрудоспособности «Причина нетрудоспособности» в поле листка нетрудоспособности «код» указывается соответствующий двухзначный код:

01 — заболевание;

02 — травма;

03 — карантин;

04 — несчастный случай на производстве и его последствия;

05 — отпуск по беременности и родам;

06 — протезирование в стационаре;

07 — профессиональное заболевание или его обострение;

08 — лечение в санаторно-курортной организации;

10 — иное состояние (отравление, проведение сложных урологических, гинекологических, проктологических и других исследований, манипуляций, процедур, медицинских вмешательств);

11 — заболевание, указанное в пункте 1 Перечня социально значимых заболеваний, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» (далее — заболевание, указанное в пункте 1 Перечня социально значимых заболеваний, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715);

С 1 сентября 2022 года (п. 68 Порядка № 1089н) при заполнении поля листка нетрудоспособности «Причина нетрудоспособности» в поле листка нетрудоспособности «код» указывается соответствующий двухзначный код:

01 — заболевание (в том числе профессиональное заболевание и его обострение);

02 — травма (в том числе несчастный случай на производстве или его последствия);

03 — карантин;

05 — отпуск по беременности и родам;

06 — протезирование в стационаре;

08 — лечение в санаторно-курортной организации;

10 — иное состояние (отравление, проведение сложных урологических, гинекологических, проктологических и других исследований, манипуляций, процедур, медицинских вмешательств);

11 — заболевание, указанное в пункте 1 Перечня социально значимых заболеваний, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715 ;

в поле листка нетрудоспособности «доп код» указывается дополнительный трехзначный код:

017 — при лечении туберкулеза, когда санаторно-курортное лечение заменяет оказание медицинской помощи в стационарных условиях;

018 — при медицинской реабилитации в связи с несчастным случаем на производстве в период временной нетрудоспособности (до направления на МСЭ);

019 — при направлении на лечение больных туберкулезом в санаторно-курортную организацию;

020 — при дополнительном отпуске по беременности и родам;

021 — при заболевании или травме, наступивших вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением.

В поле листка нетрудоспособности в электронной форме «Диагноз» из медицинской информационной системы медицинской организации, в которой формируется листок нетрудоспособности, в автоматическом режиме указывается код по МКБ (за исключением случаев оказания медицинской помощи по профилям «онкология», «детская онкология», «дерматовенерология», «психиатрия-наркология», медицинской помощи при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), при психических расстройствах и расстройствах поведения, медицинской помощи больным туберкулезом).

(так же см. « Коды заболеваний в больничном листе: изменения с 1 сентября 2022 года »).

Новые правила работы с персональными данными с 1 сентября 2022 года

C 1 сентября уведомляйте Роскомнадзор, если собирайтесь обрабатывать персональные данные работников, обычных граждан, если они сообщают о себе только фамилию, имя и отчество, граждан, которые получают однократный пропуск на территорию компании, а также представителей контрагентов.

До сентября можно было не сообщать в Роскомнадзор об обработке персональных данных сотрудников, посетителей и контрагентов (подп. 1-6 п. 2 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ до изменений). С 1 сентября 2022 года не уведомлять Роскомнадзор можно, только если вы будете проводить неавтоматизированную обработку персональных данных (подп. 8 п. 2 ст. 22 Закона № 152-ФЗ).

Перед тем, как готовить уведомление, откройте реестр операторов по ссылке pd.rkn.gov.ru. В поиске укажите наименование компании, ИНН или регистрационный номер. Если компании нет в реестре операторов, уведомите Роскомнадзор.

Уведомление направьте в электронном виде через сайт pd.rkn.gov.ru или заполните и отправьте бумажный вариант в территориальное отделение Роскомнадзора по месту регистрации в ИФНС (приложение № 1 к Методическим рекомендациям, утв. приказом Роскомнадзор от 30.05.2017 № 94).

По новым правилам согласие на обработку персональных данных должно быть предметным и однозначным, а не только конкретным, информированным и сознательным (п. 1 ст. 9 Закона № 152-ФЗ). Это означает, что документа должно быть понятно, для каких целей компания собирает персональные данные, а физлицо должно ясно выразить свое согласие.

Чтобы выполнить новые требования, проверьте все согласия. Согласие на обработку персональных данных, которое вы берете от сотрудника при приеме на работу, должно содержать цели обработки из статьи 86 ТК. Указывать иные цели нельзя. А вот в согласиях на предоставление данных другому лицу или неопределенному кругу лиц вы формулируете цели сами. Требований к согласия законодатели пока не меняли.

Так же законодатели ввели новые требования к положению о персональных данных (подп. 2 п. 1 ст. 18.1 Закона № 152-ФЗ). Раньше компании сами определяли, какие разделы включить в положение. Теперь разделы регламентировали. Определите в документе:

категории и перечень данных;

категории субъектов персональных данных;

способы и сроки обработки и хранения данных;

порядок уничтожения.

Добавьте в ваше положение о персональных данных необходимые разделы. Разместите положение на каждой странице сайта, на которых вы собираете персональные данные (п. 2 ст. 18.1 Закона № 152-ФЗ).

Исключите из документа положения, которые ограничивают права работников. Убедитесь, что в нем нет избыточных прав и обязанностей. Например, положение о персональных данных не должно обязывать сотрудника приносить новый документ, в котором изменились персональные данные (более расширенный обзор темы см. « Обработка персональных данных: новые требования с 1 сентября 2022 года. »).

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