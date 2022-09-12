Обзор законопроектов

Какие законы вступают в силу с 1 октября 2022 года: приказы и постановления для бизнеса

В октябре для предпринимателей и бизнеса вступает в силу ряд нововведений, среди которых новые правила выставления и получения электронных счетов-фактур по госзакупкам, утвердили требования и типовые формы независимых гарантий для закупок у МСП, и ФНС России разъяснила, как будет исчисляться НДС с электронных услуг, оказываемых иностранными поставщиками.

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Какие законы вступают в силу с 1 октября 2022 года: приказы и постановления для бизнеса
Какие законы вступают в силу с 1 октября 2022 года: приказы и постановления для бизнеса.

Что изменится для ваших финансов с 1 октября 2022 года

Банки будут обязаны раскрывать условия вкладов в виде таблицы с 1 октября 2022 года. При выборе и открытии вклада — как в офисе, так и онлайн — вкладчик сможет ознакомиться с его ключевыми условиями, сведенными в краткую и понятную таблицу. В ней будут указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег.

Указание, которое устанавливает для банков форму такой таблицы, зарегистрировал Минюст России.

Закон, наделяющий Банк России полномочиями вводить требования к информированию граждан об условиях вкладов, вступил в силу 3 июля 2022 года. Банк России дал участникам рынка три месяца для доработки ИТ-систем в соответствии с новым регулированием.

Так же, с 1 октября 2022 года клиенты банков смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. С указанной даты клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. О такой возможности сообщается на официальном сайте Банка России.

Установить запрет на дистанционные каналы можно будет в отношении отдельных услуг — например переводов, онлайн-кредитования — либо на все операции. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, клиенту требуется написать заявление в свой банк — форму документа и порядок его направления определяет сама кредитная организация. При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент банка сможет в любое время без ограничений.

Также отмечается, что для дополнительной защиты клиентов от действий кибермошенников с 1 октября 2022 года банки также будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.

Помимо этого, с 1 октября 2022 года повысятся риски для высокой (красной) группы по банковскому светофору.

Напомним, с 1 июля 2022 года заработала система «Знай своего клиента». Банки разделяют всех клиентов по степеням риска и в зависимости от этого принимают решение об объеме разрешенных операций. Новая платформа автоматически оценивает риски от компаний и ИП. Все плательщики распределили по трем группам риска: низкий, средний, высокий.

Компаниям «красной» зоны не будут проводить платежи, выдавать наличные и возвращать остаток со счета. Деньги вернут учредителю лишь после того, как фирму исключат из ЕГРЮЛ, при условии, что не будет долгов перед бюджетом и работниками. Если закрыть счет, то оставшиеся деньги не вернут.

С 1 октября 2022 года если компания или ИП из «красной» зоны в течение шести месяцев не реабилитируют себя через специальную комиссию при ЦБ, то их ликвидируют. Директора и учредителя такой компании могут дисквалифицировать на три года. В течение этого срока не получится открыть новую компанию и руководить ею (Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Клиентам с высоким уровнем риска будет разрешено: списывать деньги, выдавать наличные по исполнительным листам, а также в пользу участников после исключения клиента из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Чтобы не попасть в зону высокого риска всем субъектам экономики нужно будет проявлять бдительность: следить за рейтингом партнеров и вести бизнес прозрачно и логично.

Продлевать мораторий на банкротства и взыскания после 1 октября 2022 года не будут

Глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что правительство России не собирается продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Он добавил, что при этом правительство готово обсуждать с профильными ведомствами исключения в случае необходимости.

"Позиция, которую мы обсуждали в правительстве,— не продлевать мораторий на банкротство, потому что в настоящий момент это создает гораздо больше вопросов. Это в том числе и запрос самого предпринимательского сообщества. В то же время мы готовы с рядом отраслевых ведомств какие-то исключения, нюансы обсуждать, но это должны быть какие-то исключительные случаи и обоснованные«,— сказал Максим Решетников на Восточном экономическом форуме (цитата по ТАСС).

Господин Решетников также добавил, что в России следует отменить «тотальный мораторий» на проверки бизнеса. Он напомнил, что в части отраслей подобный запрет действует три года. "Есть мораторий, ничего не происходит, и тогда надо выходить из этой системы. Либо все-таки, если мы понимаем, что там есть риски для жизни и здоровья граждан, то, в общем, надо за этим смотреть",— сказал он.

В своем письме от 18.07.2022 № 18-2-05/0211@ налоговое ведомство напомнило о сроках действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов.

ФНС напомнила, что правительственное постановление о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве от 28.03.2022 № 497 вступило в силу со дня его официального опубликования. Данный документ официально опубликован 1 апреля 2022 года и действует в течение 6 месяцев.

Следовательно, период действия моратория — с 1 апреля по 1 октября 2022. Значит последним днём действия моратория на возбуждение дел о банкротстве будет 1 октября 2022 года. Введённые ограничения перестанут действовать 2 октября. В ведомстве подчеркнули, что данный вывод подтверждается судебной практикой по ранее введённому мораторию, который действовал с 06.04.2020 по 06.10.2020.

Правила выставления и получения электронных счетов-фактур изменятся

С 1 июля 2021 года порядок работы с электронными счетами-фактурами регулируется приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н. Этим порядком предусмотрены правила выставления и получения счетов-фактур (в т. ч. исправленных, корректировочных) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

Минфин России приказом от 28.04.2022 № 64н дополнил порядок новыми правилами в отношении счетов-фактур, которые выставляют поставщики по госзакупкам, изменения вступят в силу с 1 октября 2022. Так, поставщики смогут подписывать электронные счета-фактуры в рамках одной информационной системы — единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). При этом датой выставления электронного счета-фактуры в электронной форме в ЕИС через уполномоченный орган считается дата его направления покупателю, указанная в подтверждении. По факту получения счета-фактуры покупателем поставщик получает от уполномоченного органа соответствующее подтверждение.

Кроме того, установлено, что правила выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи применяются также и при реализации товаров, подлежащих прослеживаемости.

Появится новые требования и типовые формы для независимых гарантий по закупкам

Независимая гарантия обеспечивает обязательства исполнителя по контракту или по заявке на участие в закупке. Гарантия привлекает в сделку третью сторону — гарант, роль которого чаще всего исполняет банк.

Гарантия часто является необходимым условием участия в закупках — заказчик хочет быть уверенным в надежности поставщика. Это держит в тонусе самого исполнителя — если собираешься браться за госзаказ, то убедись, что сможешь его довести до конца.

Как было раньше. Банки и заказчики самостоятельно определяли формы независимых гарантий. Был риск того, что заказчик откажется работать с исполнителем, если его форма гарантии не подходит заказчику.

Что изменилось. Правительство России Постановлением от 09.08.2022 № 1397 утвердило формы и требования к независимым гарантиям для участия малого и среднего бизнеса в закупках по 223-ФЗ и всего бизнеса — по 44-ФЗ. Изменения вступят в силу 1 октября 2022 года.

Главное изменение — появились формы гарантий по обоим ФЗ. Заказчики не смогут требовать гарантию в другой форме. При этом заказчик может добавить в конкурсную документацию дополнительные условия, которые должны быть в гарантии. Эти условия не должны противоречить законам и новому постановлению правительства.

Теперь требования к гарантиям по 223-ФЗ при участии малого и среднего бизнеса и по 44-ФЗ при участии любого бизнеса унифицировали. Вот некоторые из них:

  • в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или отказа от заключения контракта у заказчика появляется право предъявить требование об уплате суммы, установленной в гарантии;
  • если заказчик направит гаранту требование о выплате денег по независимой гарантии, гарант должен рассмотреть это требование в течение пяти рабочих дней;
  • расходы на перевод денег заказчику по гарантии несет гарант;
  • порядок рассмотрения споров по гарантии в арбитражном суде и другие.

В гарантиях по 223-ФЗ есть одно существенное отличие. В гарантии нужно указать, что банк должен продолжать выполнять обязательства гаранта, даже если его исключили из перечня банков, которые могут оформлять гарантии.

Еще есть три стоп-условия — их включать в гарантию для закупок у субъектов МСП по 223-ФЗ будет нельзя:

  • заставлять заказчика вместе с требованием об уплате денег по гарантии прикладывать документы, не указанные в постановлении правительства;
  • отказать заказчику в переводе денег по гарантии, если заказчик этого потребовал, но не сообщил гаранту, что исполнитель нарушил условия контракта или расторг его;
  • взимать с заказчика плату за требование выплаты исполнителем гарантийной суммы или требовать от заказчика пользоваться сервисами, которые предусматривают такую плату.

Оформление гарантии стало более формализованным: теперь все банки будут оформлять гарантии единой формы, и любой заказчик должен будет их принять. Заказчики все еще смогут просить добавлять собственные условия в гарантию, если они не будут противоречить требованиям закона и новому постановлению Правительства РФ. Такие условия может предложить включить и банк, который дает гарантию.

Как будет исчисляться НДС с электронных услуг с 1 октября 2022 года

ФНС России разъяснила, как будет исчисляться НДС с электронных услуг с 1 октября 2022 года. Так, если электронные услуги оказываются иностранными поставщиками в адрес организаций и индивидуальных предпринимателей, то с IV квартала 2022 года последние начнут уплачивать НДС в качестве налоговых агентов. При оказании электронных услуг в адрес физических лиц иностранные организации продолжают исчислять НДС самостоятельно.

При этом если иностранный поставщик электронных услуг, состоящий на учете, оказывает также не электронные услуги, обязанности налогового агента у российских покупателей по ним не возникает. В то же время покупатель вправе самостоятельно уплатить НДС с таких услуг, что соответствует подходу, ранее изложенному в письмах ФНС России от 24.04.2019 № СД-4-3/7937 и от 30.03.2022 № СД-4-3/3807@.

ФНС России также обращает внимание, что по оплатам, перечисленным до 1 октября 2022 года в адрес иностранного поставщика, состоящего на учете в качестве поставщика электронных услуг, обязанности налогового агента у российских покупателей не возникает. При этом перечисленные в адрес иностранного поставщика суммы налога покупатель вправе принять к вычету по старым правилам, в том числе после даты вступления изменений в силу.

Справку о состоянии расчетов с бюджетом налоговая будет выдавать по новой форме

С 1 октября 2022 года компании и предприниматели будут получать обновленную справку о состоянии расчетов (приказ ФНС от 06.08.2021 № ЕД-7-19/728). Изменений немного. Во-первые, форму справки сделали единой для всех налогоплательщиков. Сейчас справка для компаний и физлиц разная. Во-вторых, добавили новую графу — код налоговой инспекции. В-третьих, в новой форме не будет поля для адреса компании или ИП.

Чтобы получить справку о состоянии расчетов с бюджетом, необходимо подать заявление в налоговую инспекцию по утвержденной форме (приказ ФНС от 03.09.20 № ЕД-7-19/631@.).

Уведомление в ФСС о неполном использовании средств финансового обеспечения

Если соцстрах выделял вам деньги на финансирование предупредительных мер по профтравматизму и санкурлечению, но вы израсходовали их не полностью, об этом следует сообщить в ФСС.

Срок подачи сообщения установлен до 10 октября (п. 18 Правил финансового обеспечения, утв. приказом Минтруда от 14.07.2021 № 467н). Перенос срока при выпадении его на выходной не предусмотрен. Поэтому в 2022 году сообщение следует подать до 7 октября включительно.

Подается оно в свободной форме.

Вадим Петров
Вадим Петров

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