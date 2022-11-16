Представление годового отчета по форме 4-ФСС в 2023 году

Фонд соцстраха в своем телеграм-канале пояснил, что отчет по форме 4-ФСС по итогам 2022 года нужно представить в новый социальный фонд (СФР) по старым правилам:

по форме, утв. приказом ФСС от 14.03.2022 № 80;

в срок не позднее 20.01.2023 на бумаге или не позднее 25.01.2023 в электронном виде.

Начиная с отчетности периодов 2023 года в СФР нужно будет отчитываться новой формой ЕФС-1 «Сведения для индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

ЕФС-1 будет дополнительно доведена до сведения страхователей и размещена на официальном сайте Фонда.