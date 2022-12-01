На сайте ФНС теперь можно перевести в PDF ещё больше документов

В сервисе налоговой увеличили количество электронных документов, которые можно бесплатно перевести в удобный для чтения формат PDF. Туда включили транспортную накладную, сопроводительную ведомость и заказ-наряд.

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На сайте ФНС теперь можно перевести в PDF ещё больше документов
На сайте ФНС теперь можно перевести в PDF ещё больше документов.

Как это работает. Предприниматель может загрузить электронные документы для бизнеса в формате XML и скачать их формате PDF. Его удобно сохранить у себя или отправить контрагенту.

Что нового появилось:

  • транспортная накладная;
  • сопроводительная ведомость;
  • заказ-наряд;
  • акт сверки взаимных расчётов.

Какие документы ещё доступны:

  • о передаче товаров при торговых операциях;
  • акт о передаче результатов работ или оказании услуг;
  • счёт-фактура, документ об отгрузке товаров или выполнении работ;
  • акт о приёмке материальных ценностей или расхождениях при их приёмке;
  • корректировочный счёт-фактура;
  • согласие покупателя на изменение стоимости;
  • доверенность на уплату налогов.
Вадим Петров
Вадим Петров

На сайте ФНС теперь можно перевести в PDF ещё больше документов

В сервисе налоговой увеличили количество электронных документов, которые можно бесплатно перевести в удобный для чтения формат PDF. Туда включили транспортную накладную, сопроводительную ведомость и заказ-наряд.

На сайте ФНС теперь можно перевести в PDF ещё больше документов

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