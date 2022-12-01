На сайте ФНС теперь можно перевести в PDF ещё больше документов.

Как это работает. Предприниматель может загрузить электронные документы для бизнеса в формате XML и скачать их формате PDF. Его удобно сохранить у себя или отправить контрагенту.
Что нового появилось:
- транспортная накладная;
- сопроводительная ведомость;
- заказ-наряд;
- акт сверки взаимных расчётов.
Какие документы ещё доступны:
- о передаче товаров при торговых операциях;
- акт о передаче результатов работ или оказании услуг;
- счёт-фактура, документ об отгрузке товаров или выполнении работ;
- акт о приёмке материальных ценностей или расхождениях при их приёмке;
- корректировочный счёт-фактура;
- согласие покупателя на изменение стоимости;
- доверенность на уплату налогов.