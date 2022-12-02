До 30 декабря нужно свериться с налоговой, чтобы не получить пени по ЕНП

Если до 30 декабря 2022 года предприниматель не сверится со своей инспекцией, ему могут рассчитать единый налоговый счёт по данным ФНС и начислить пени.

Что нужно сделать. Подготовиться к переходу на уплату налогов по единому налоговому платежу. Для этого провести сверку расчётов с бюджетом по всем налогам, сборам, пеням и штрафам. С 1 января 2023 года сальдовые остатки объединят на ЕНП и будут учитывать на едином налоговом счёте. Если не свериться вовремя, налоговики могут начислить пени.

Как это сделать. Оформить запрос онлайн в личном кабинете ИП или юрлица, а также лично в налоговой.

В какой очерёдности будут зачитывать платежи с ЕНП:

В счёт недоимки. На оплату текущих платежей по налогам, сборам, страховым взносам. В счёт пеней. На оплату процентов. На оплату штрафов.

Налоговая уже начала отправлять предпринимателям письма о сверке по ЕНП. Вот как к ней подготовиться: