ЕНП (единый налоговый платеж)

До 30 декабря нужно свериться с налоговой, чтобы не получить пени по ЕНП

Если до 30 декабря 2022 года предприниматель не сверится со своей инспекцией, ему могут рассчитать единый налоговый счёт по данным ФНС и начислить пени.

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До 30 декабря нужно свериться с налоговой, чтобы не получить пени по ЕНП

Если до 30 декабря 2022 года предприниматель не сверится со своей инспекцией, ему могут рассчитать единый налоговый счёт по данным ФНС и начислить пени.

Что нужно сделать. Подготовиться к переходу на уплату налогов по единому налоговому платежу. Для этого провести сверку расчётов с бюджетом по всем налогам, сборам, пеням и штрафам. С 1 января 2023 года сальдовые остатки объединят на ЕНП и будут учитывать на едином налоговом счёте. Если не свериться вовремя, налоговики могут начислить пени.

Как это сделать. Оформить запрос онлайн в личном кабинете ИП или юрлица, а также лично в налоговой.

В какой очерёдности будут зачитывать платежи с ЕНП:

  1. В счёт недоимки.
  2. На оплату текущих платежей по налогам, сборам, страховым взносам.
  3. В счёт пеней.
  4. На оплату процентов.
  5. На оплату штрафов.

Налоговая уже начала отправлять предпринимателям письма о сверке по ЕНП. Вот как к ней подготовиться:

  1. Проверить, совпадают ли данные из письма ФНС с вашими и корректно ли сформировано начальное сальдо ЕНС. Если всё верно, отвечать на письмо или делать что-то не нужно.
  2. Если данные расходятся, обратитесь в ИФНС, чтобы там проверили данные и успели исправить их до конца года. Можно запросить стандартную сверку, где будут видны все платежи и начисления.
  3. В 2023 году ФНС не будет рассматривать заявления о возврате переплаты, по которым до 31 декабря 2022 года не успели принять решение. Переплата войдёт в начальное сальдо ЕНС и её можно будет вернуть по отдельному заявлению.
  4. Если вы хотите вернуть переплату по отдельному налогу пока она не попала на общий счёт, не откладывайте отправку заявления на конец декабря, чтобы его успели рассмотреть.
Вадим Петров
Вадим Петров

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