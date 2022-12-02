До 30 декабря нужно свериться с налоговой, чтобы не получить пени по ЕНП

Если до 30 декабря 2022 года предприниматель не сверится со своей инспекцией, ему могут рассчитать единый налоговый счёт по данным ФНС и начислить пени.
Что нужно сделать. Подготовиться к переходу на уплату налогов по единому налоговому платежу. Для этого провести сверку расчётов с бюджетом по всем налогам, сборам, пеням и штрафам. С 1 января 2023 года сальдовые остатки объединят на ЕНП и будут учитывать на едином налоговом счёте. Если не свериться вовремя, налоговики могут начислить пени.
Как это сделать. Оформить запрос онлайн в личном кабинете ИП или юрлица, а также лично в налоговой.
В какой очерёдности будут зачитывать платежи с ЕНП:
- В счёт недоимки.
- На оплату текущих платежей по налогам, сборам, страховым взносам.
- В счёт пеней.
- На оплату процентов.
- На оплату штрафов.
Налоговая уже начала отправлять предпринимателям письма о сверке по ЕНП. Вот как к ней подготовиться:
- Проверить, совпадают ли данные из письма ФНС с вашими и корректно ли сформировано начальное сальдо ЕНС. Если всё верно, отвечать на письмо или делать что-то не нужно.
- Если данные расходятся, обратитесь в ИФНС, чтобы там проверили данные и успели исправить их до конца года. Можно запросить стандартную сверку, где будут видны все платежи и начисления.
- В 2023 году ФНС не будет рассматривать заявления о возврате переплаты, по которым до 31 декабря 2022 года не успели принять решение. Переплата войдёт в начальное сальдо ЕНС и её можно будет вернуть по отдельному заявлению.
- Если вы хотите вернуть переплату по отдельному налогу пока она не попала на общий счёт, не откладывайте отправку заявления на конец декабря, чтобы его успели рассмотреть.