Защита персональных данных

С 26 декабря 2022 года уведомления об обработке персональных данных надо подавать по новой форме

Роскомнадзор утвердил формы уведомлений, которые нужно подавать в ведомство в связи с обработкой персональных данных физических лиц. Новые бланки нужно применять с 26 декабря 2022 года.

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С 26 декабря 2022 года уведомления об обработке персональных данных надо подавать по новой форме
Уведомления об обработке персональных данных по новой форме.

Напомним: с 1 сентября 2022 года у работодателей появилась новая обязанность. Они должны уведомить Роскомнадзор о намерении обрабатывать персональные данные (ПД) сотрудников, а также соискателей на вакантные должности (подробнее об этом см. «Обработка персональных данных: новые требования с 1 сентября 2022 года.»). Действующая форма уведомления приведена в приложении № 1 к методическим рекомендациям (утв. приказом Роскомнадзора от 30.05.17 № 94).

Приказом Роскомнадзора от 28.10.22 № 180 утвержден новый бланк уведомления о намерении осуществлять обработку персональных данных.

Новая форма отличается от действующей. Ранее в уведомлении требовалось просто перечислить набор сведений: цели обработки; категории ПД; категории субъектов; правовое обоснование обработки; перечень действий с персональными данными. Теперь же категории ПД и субъектов, а также правовое обоснование и перечень действий нужно указывать для каждой цели обработки.

Также комментируемым приказом утверждены формы еще двух уведомлений: о внесении изменений в ранее предоставленные сведения и о прекращении обработки персональных данных.

Подать уведомления можно одним из трех способов.

  1. В бумажном виде по почте. Для этого нужно зайти на портал персональных данных Роскомнадзора, открыть и заполнить соответствующую форму, затем нажать кнопку «Отправить электронное уведомление и подготовить форму к распечатке». После чего распечатать, подписать и отправить письмом.

  2. В электронном виде после идентификации через портал Госуслуг (без дублирования на бумаге). Понадобится подтвержденная учетная запись, привязанная к данным юрлица. Перейти к заполнению формы можно через сайт Роскомнадзора.

  3. В электронном виде через сайт Роскомнадзора. Такое уведомление необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью. В этом случае дублировать документ на бумаге не потребуется.

Нужно ли в связи с утверждением новых форм подать в Роскомнадзор уведомление о внесении изменений в ранее предоставленные сведения? Пока официальных разъяснений на данный счет не было. Ранее в Роскомнадзоре заявляли, что оператор персональных может подать такое уведомление.

Вадим Петров
Вадим Петров

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С 26 декабря 2022 года уведомления об обработке персональных данных надо подавать по новой форме

Роскомнадзор утвердил формы уведомлений, которые нужно подавать в ведомство в связи с обработкой персональных данных физических лиц. Новые бланки нужно применять с 26 декабря 2022 года.

С 26 декабря 2022 года уведомления об обработке персональных данных надо подавать по новой форме
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