Разъяснения от ПФР по новой форме ЕФС-1

На сайте фонда размещены ответы на ряд вопросов по заполнению и сдаче новой формы ЕФС-1.
В частности, отмечается следующее:
Сведения персучета за периоды до 01.01.2023 подаются по старым формам (СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ и др.), а за периоды с 01.01.2023 уже по новой форме ЕФС-1.
СЗВ-М за декабрь сдается в последний раз до 16.01.2023, затем данный отчет отменяется.
При определении формы, по которой представляются сведения, необходимо ориентироваться на период, в котором издан приказ о кадровом мероприятии: если до 1 января 2023 года сдается СЗВ-ТД, если после – ЕФС-1.
Разные разделы новой формы ЕФС-1 сдаются с разной периодичностью. При этом разные разделы с одним сроком сдачи можно представлять отдельными файлами в разные даты (так же по теме см. «Новый отчет ЕФС‑1: состав формы и сроки сдачи подразделов.»).
При заполнении ЕФС-1 нужно указывать регистрационный номер, присвоенный ПФР.
Для договоров гражданско-правового характера в графе «Код выполняемой функции» указывается два значения: цифровой код по Общероссийскому классификатору занятий (ОКЗ) и буквенный код вида договора (ДГПХ, ДАВТ, ДОИП, ИЗЛД, ЛДПИ).