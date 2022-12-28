Отчетность в СФР

Разъяснения от ПФР по новой форме ЕФС-1

В 2023 году бухгалтеры должны сдавать в новый Социальный фонд отчет ЕФС-1, который пришел на смену СЗВ-ТД, 4-ФСС, ДСВ-3 и СЗВ-СТАЖ. Так как, отчет новый, ПФР ответила на самые распространенные вопросы.

Версия для печати
Разъяснения от ПФР по новой форме ЕФС-1
Разъяснения от ПФР по по новой форме ЕФС-1.

На сайте фонда размещены ответы на ряд вопросов по заполнению и сдаче новой формы ЕФС-1.

В частности, отмечается следующее:

  • Сведения персучета за периоды до 01.01.2023 подаются по старым формам (СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ и др.), а за периоды с 01.01.2023 уже по новой форме ЕФС-1.

  • СЗВ-М за декабрь сдается в последний раз до 16.01.2023, затем данный отчет отменяется.

  • При определении формы, по которой представляются сведения, необходимо ориентироваться на период, в котором издан приказ о кадровом мероприятии: если до 1 января 2023 года сдается СЗВ-ТД, если после – ЕФС-1.

  • Разные разделы новой формы ЕФС-1 сдаются с разной периодичностью. При этом разные разделы с одним сроком сдачи можно представлять отдельными файлами в разные даты (так же по теме см. «Новый отчет ЕФС‑1: состав формы и сроки сдачи подразделов.»).

  • При заполнении ЕФС-1 нужно указывать регистрационный номер, присвоенный ПФР.

  • Для договоров гражданско-правового характера в графе «Код выполняемой функции» указывается два значения: цифровой код по Общероссийскому классификатору занятий (ОКЗ) и буквенный код вида договора (ДГПХ, ДАВТ, ДОИП, ИЗЛД, ЛДПИ).

Источник.

Вадим Петров
Вадим Петров

Оптимизация налогообложения

Плюсы и минусы оптимизации налогов в частном бизнесе

Развитие частного бизнеса приводит к увеличению прибыли и росту налоговых платежей. И каждый коммерсант рано или поздно задумывается о том, насколько оптимальна налоговая нагрузка на его бизнес. Проанализируем доводы в пользу минимизации налогов и риски, которые возникают при попытке сэкономить на налогах.

Плюсы и минусы оптимизации налогов в частном бизнесе

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Бюджетный учет

Что спасет бухгалтера-бюджетника в 2023 году

Пока все гуляют новогодние праздники, бухгалтеры-бюджетники составляют годовую отчетность. Потом у них будет примерно две-три недели до квартальной отчетности, чтобы обновить учетную политику и другие локальные акты, регулирующие ведение учета. Помогаем не потерять и не забыть что-то важное.

Что спасет бухгалтера-бюджетника в 2023 году
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Потеряли персональные данные? Ждите уголовку

Кроме оборотных штрафов за утечку персональных данных, власти хотят вводить еще и уголовную ответственность. «Понять и простить» идею, конечно, можно, ибо она не лишена здравого смысла.

«Ночной бухгалтер». Потеряли персональные данные? Ждите уголовку

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНП: разбираемся по-полной перед новым годом

С 2023 года компании будут перечислять налоги единым платежом. Чтобы ФНС правильно разносила все суммы, Вселенная должна быть к нам благосклонна. А еще потребуется для этого подавать уведомления. Есть, конечно, вариант продолжать заполнять платежки с разными КБК.

Маркетинг

Российские бренды, которые вы могли принять за иностранные. Проверьте свою интуицию

Многие зарубежные компании покидают российский рынок, однако не всегда понятна их логика. Zara ушла, а Zarina осталась. Lipton пропал с полок, а Greenfield и Curtis нет. Почему? Потому что, несмотря на схожесть с зарубежным аналогом, это российские бренды.

Российские бренды, которые вы могли принять за иностранные. Проверьте свою интуицию
Читать еще