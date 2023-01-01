С 1 января отменяется скидка в размере 30% на оплату госпошлин через "Госуслуги".

Скидка в 30% при оплате госпошлин была введена в 2017 году. В частности, пользователям портала была доступна оплата загранпаспорта нового образца, которая без учета скидки, составляет 5 тыс. рублей, а со скидкой - 3,5 тыс. рублей. Сама скидка действовала автоматически - при оплате через "Госуслуги". Данная мера, как планировалось изначально, была установлена до 2019 года, но по решению властей дисконт был продлен до 1 января 2021 года. Затем состоялось очередное продление - на этот раз до 1 января 2023 года.

В начале октября 2022 года Минфин РФ объявил о том, что предложений о продлении не поступало. "Министерство финансов Российской Федерации не выходило с предложением об отказе от 30% скидки на оплату пошлин через "Госуслуги". Скидка изначально планировалась как временная мера - до 1 января 2023 года", - сообщили тогда в Минфине.

Вместе с тем на портале осталась возможность оплачивать автомобильные штрафы со скидкой 50%, и у данной скидки нет срока действия, поскольку она установлена статьей 32.2 КоАП РФ.