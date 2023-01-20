Сверка данных о налогооблагаемых транспортных средствах и недвижимом имуществе с налоговыми органами.

Во II квартале 2023 года налоговые органы по субъектам РФ проведут массовый расчет транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество организаций (для объектов, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости) за период 2022 года. До этого времени юридические лица могут обратиться в налоговые органы по месту своего учета, чтобы сверить сведения о принадлежащих им налогооблагаемых транспортных средствах и объектах недвижимости.

Напоминаем, что организация ставится и снимается с учета в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств и объектов недвижимости, включая земельные участки, на основании сведений, которые органы ГИБДД МВД России, гостехнадзора, ГИМС МЧС России, Росморречфлота, Росавиации, Росреестра направляют в ФНС России.

Организация может получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) об объектах налогообложения, которые ей принадлежали в 2022 года. Если по мнению налогоплательщика сведения ЕГРН в части характеристик объектов налогообложения необходимо актуализировать, налоговый орган направит межведомственный запрос в орган, который отвечает за ведение базовых государственных реестров, кадастров, регистров и т.п., содержащих первичные сведения о транспортных средствах или объектах недвижимости. О результатах сверки и наличии оснований для изменения записей ЕГРН налогоплательщик будет проинформирован. Подробности можно узнать на сайте ФНС России.

Напоминаем, что не позднее 28 февраля налогоплательщики-организации должны перечислить в бюджет налоги на имущество за 2022 год (так же по теме см. «Новые формы документов для плательщиков налогов на имущество с 1 января 2023 года.»).