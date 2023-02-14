Маркировка товаров

Бизнес получит доступ к данным системы маркировки

17 февраля 2023 года вступит в силу закон, расширяющий доступ производителей и импортеров маркированных товаров к информации в системе «Честный знак».

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Бизнес получит доступ к данным системы маркировки

Согласно изменениям, которые закон (закон от 06.02.2023 № 13-ФЗ) вносит в действующие нормы, представители бизнеса смогут:  

  • обрабатывать информацию, содержащуюся в системе «Честный знак»

  • поручать обработку такой информации третьим лицам

«Закон даёт возможность оператору системы маркировки открывать бизнесу обезличенные данные цифровой маркировки во всех отраслях. В итоге предпринимателям бесплатно откроют уникальные данные системы, которые копились в ней несколько лет», – отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Помимо указанной информации, российскому бизнесу дадут доступ к обезличенной аналитической информации о товарных рынках.

Это поможет в прогнозировании и развитии бизнеса.

«Где и сколько товаров продается? Какой объем рынка и товарных потоков по стране? Теперь бизнес получит доступ ко всем таким данным. Предприниматели получат ценнейшую товарную аналитику, которую можно использовать для развития своей деятельности и выхода на новые рынки. Кроме того, данные будут доступны аналитическим агентствам, что позволит повысить качество исследований и мер развития разных секторов экономики», – подчеркнула замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Что ещё нового в законах, читайте здесь.

Вадим Петров
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