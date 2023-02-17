Земельный налог

ФНС разъяснила особенности применения кадастровой стоимости для уплаты земельного налога в 2023 году

ФНС разъяснила организациям (письмом ФНС от 06.02.2023 № БС-4-21/1327@), как следует исчислять земельный налог в 2023 году по кадастровой стоимости, указанной в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

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ФНС разъяснила особенности применения кадастровой стоимости для уплаты земельного налога в 2023 году

Налоговая база для земельного участка за налоговый период 2023 года определяется как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и подлежащая применению с 1 января 2022 года, если значение кадастровой стоимости земельного участка с 1 января 2023 года превышает кадастровую стоимость этого участка, применяемую с 1 января 2022 года.

Исключение – увеличение кадастровой стоимости в случае изменения характеристик земельного участка.

Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно (без обращения в налоговые органы) на основании сведений ЕГРН о земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или постоянного (бессрочного) пользования.

Для налогоплательщиков-физических лиц налоговую базу определяют налоговые органы на основании сведений ЕГРН, которые представляются органами Росреестра.

Следовательно, для исчисления земельного налога (авансовых платежей по нему) за 2023 год организации сравнивают внесенную в ЕГРН кадастровую стоимость земельного участка на 1 января 2022 года и 1 января 2023 года, в том числе включенную в ЕГРН на основании принятого в 2022 году акта уполномоченного органа субъекта РФ об утверждении результатов кадастровой оценки земель.

Эти особенности не применяются, а налоговая база определяется в соответствии с общими положениями ст. 391 НК, если:

  • у земельного участка нет кадастровой стоимости, внесенной в ЕГРН и подлежащей применению с 1 января 2022 года (в том числе для вновь образованного земельного участка, поставленного на кадастровый учет после 1 января 2022 года);

  • кадастровая стоимость земельного участка, подлежащая применению с 1 января 2023 года, не превышает значение на 1 января 2022 года;

  • внесенная в ЕГРН кадастровая стоимость земельного участка увеличилась из-за изменения его характеристик (площади, вида разрешенного использования и т.п.) в течение 2022 года.

Установленные ст. 391 НК правила определения налоговой базы применяются налоговыми органами при формировании сообщений об исчисленных суммах налога за 2023 год, направляемых организациям, а также налоговых уведомлений, направляемых физическим лицам в 2024 году.

Вадим Петров
Вадим Петров

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ФНС разъяснила особенности применения кадастровой стоимости для уплаты земельного налога в 2023 году

ФНС разъяснила организациям (письмом ФНС от 06.02.2023 № БС-4-21/1327@), как следует исчислять земельный налог в 2023 году по кадастровой стоимости, указанной в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

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