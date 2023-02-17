Утверждена новая форма сообщения о наличии у физического лица налогооблагаемых объектов недвижимости и транспортных средств

Соответствующий приказ ФНС России от 23.12.2022 № ЕД-7-21/1250@ зарегистрирован Минюстом и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новая форма применяется с 1 апреля 2023 года.

Форма сообщения была существенно упрощена – в ней больше не нужно указывать виды недвижимости, реквизиты прилагаемых документов о правах на земельные участки, отдельные характеристики транспортных средств.

Напоминаем, что такое сообщение представляется в налоговый орган, если гражданин не получил налоговое уведомление и не уплатил налоги за принадлежащие ему объекты недвижимого имущества и (или) транспортные средства.

Сообщение представляется вместе с копиями правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимости и (или) подтверждающих госрегистрацию транспортных средств. На их основе налоговые органы направляют запросы в органы Росреестра, ГИБДД МВД России, ГИМС МЧС России, Росморречфлота, Росавиации, гостехнадзора и т.п. о получении сведений из государственных информационных ресурсов (реестров, кадастров и т.п.) для постановки на учет физического лица в налоговом органе по месту нахождения недвижимого имущества и транспортных средств.

Сообщение направляется однократно до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Оно не представляется, если физическое лицо в отношении соответствующего объекта налогообложения: