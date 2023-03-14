Новые правила учёта ИП и юридических лиц в СФР.

Минтруд приказом от 07.12.2022 № 768н утвердил правила учёта индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в СФР. Приказ вступил а силу с 21 марта 2023 года.

Как будет проходить регистрация ИП? Данные о предпринимателях будут брать из ЕГРИП. ИП поставят на учёт в течение трёх дней после сдачи формы ЕФС-1 о приёме первого сотрудника в штат или по договору ГПХ.

Как будут снимать с учёта? Когда ИП уволит последнего работника, СФР снимет предпринимателя с учёта.

Какие документы придут из СФР? Уведомления о постановке на учёт и о страховом тарифе. ИП на АУСН отправят информационный листок, потому что на этом режиме действует фиксированный взнос за страхование.

Как будет проходить регистрация юридических лиц? Постановка и снятие с учета организаций всё также будет происходить без их обращения в фонд — по сведениям от ФНС в течение 3 рабочих дней со дня получения СФР сведений о создании юрлица. Датой регистрации/снятия с учета в качестве страхователя будет дата госрегистрации, указанная в ЕГРЮЛ.

Правила для регистрации компаний, имеющих обособленные подразделения, скорректировали.

Подразделение зарегистрируют в фонде, если:

ему открыт счет в банке;

оно начисляет выплаты физлицам.

Для целей пенсионного страхования и страхования от ВНиМ регистрация ОП будет производиться по сведениям из налоговых органов (без заявлений). Для постановки на учет ОП в качестве страхователя по взносам от несчастных случаев и профзаболеваний, нужно подавать заявление по установленной СФР форме.