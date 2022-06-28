Продюсер-методолог «Клерка» или инструкция как поменять свою жизнь

И так, давайте знакомиться! Меня зовут Елена Ярушкина и я продюсер-методолог «Клерка» и руководитель Центра обучения «Клерка». В «Клерке» я с 2022 года и я в диком восторге от своей работы и от того, чем я занимаюсь сейчас. Но, прежде чем рассказать о том, чем я занимаюсь и от чего я в восторге я хочу рассказать, как я тут оказалась и как можно изменить свою жизнь в несколько пунктов.

Итак, Инструкция, как поменять свою жизнь.

Шаг 1. Учимся, получаем классическое образование

В моем случае это экономический факультет и самая лучшая специальность «Бухгалтерский учет и аудит». Потом по классике юрфак и еще куча дипломов, повышений квалификаций и удостоверений, получать которые потом входит в привычку и в допинг.

Шаг 2. Строим карьеру

Начинаем с низов, пашем самозабвенно, инициативно, задорно, шлангом не прикидываемся, хватаемся за все, на часы не смотрим и все это логично начинает приносить плоды, и вы смело шагаете вверх по карьерной лестнице. Шагая по лестнице, улыбаемся, потому что все это приносит удовольствие и удовлетворение. В моей жизни это был путь от аспиранта и преподавателя до кандидата экономических наук, доцента кафедры, а затем и проректора и директора Института.

Шаг 3. Зарабатываем профессиональное выгорание

На каком-то этапе карьерной лестницы понимаем, что, в принципе, путь проделан большой. Выше либо некуда и ты уперся в потолок, либо уже просто не хочешь дальше расти. Ты все знаешь в своей сфере, все рутинно либо становится просто не интересно.

В моем случае это еще и было замешано на кризисе сферы образования как таковой, когда высшее образование не дает ничего, оно оторвано от реальности от слова совсем, когда ты понимаешь, что учишь не тому, не так и изменить это ты не можешь вообще. А еще ты делаешь кучу бумаг (учебные планы, рабочие программы, календарные учебные графики), делаешь отчеты по прививкам, по посещаемости, организуешь каждый день обязательные мероприятия и проводишь кучу воспитательных бесед.

Но верх – это когда ты ругаешь студента за то что он не учится, а он говорит: «Елена Анатольевна, а мне не интересно» и ты начинаешь говорить, как корабли бороздят космические просторы, как нужна философия и важна безопасность жизнедеятельности. Говоришь, а сам внутри согласен с ним и знаешь, что ничего мы ему путного даже на старших курсах толком не дадим.

Шаг 4. Делаем шаг в пустоту

И вот тут наступает точка, ты ее почувствуешь всей кожей, когда ты понимаешь что ВСЕ, надо менять свою жизнь. Надо делать этот шаг! Желательно резко и дерзко. Я приняла решение что ухожу, когда делала доклад на ректорате. Стояла на сцене и смотрела на своих коллег и поняла, что вот она эта точка и завтра ты пишешь заявление.

Шаг 5. Понять, чем ты хочешь заниматься

Я люблю образование, я его знаю и знаю что хочу. И тут мои желания совпали с возможностями. «Клерк» получил лицензию на право заниматься образовательной деятельностью и нужен был человек, который как раз знает что и как делать, но и в теме бухгалтерского учета одновременно. И тададам … я появилась на рынке труда и мы совпали.

А дальше самое интересное!

Функционал продюсера – методолога и руководителя Центра обучения «Клерка»:

создание новых курсов онлайн , повышения квалификации , переподготовки кадров ;

; поиск авторов на курсы и спикеров вебинары по всей стране среди профессионалов;

организация проведения вебинаров на все животрепещущие и актуальные темы для руководителей, бухгалтеров, финдиров, кадровиков;

организация съемок новых курсов от оборудования, оператора, лектора до визажа и костюмов;

ведение групп обучающихся от создания чатов в Телеграм и ответа на вопросы, решения иногда вместе с ними письменных задания до приказов о зачислении и отчислении и выдачи удостоверений и дипломов «Клерка» .

И это все живо и интересно! Что сейчас интересует наших подписчиков? Что нужно? Сейчас сделаем новый курс и быстро проведем вебинар))) Идей море, все хочу и могу и все сейчас сделаем)))

Кстати, пишите в комментариях какой курс или вебинар хотите, а я все организую в лучшем виде)))

P.S. А еще я превратилась из Елены Анатольевны в Лену! Поначалу глаз дергался. Коллектив молодой, креативный, инициативный и движняковый. И вот подходит к тебе мальчик, ляпается на стол пятой точкой и говорит: Лен. Ты поворачиваешься и осознаешь что ты Лена и что норм сидеть как удобно когда вы общаетесь)))